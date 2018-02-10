屏東縣長潘孟安在熱博會扮叫賣哥 義賣Hello Kitty代言限量農特產品賑災

2018年02月10日 23:36 中時 謝佳潾

屏東縣長潘孟安（右六）10日在熱帶農業博覽會上扮起叫賣哥，賣出6組由Hello Kitty代言的限定農特產品，現賺6萬將捐出為花蓮大地震賑災。（謝佳潾攝）

花蓮大地震震毀不少無辜家庭，各界不捨之餘紛紛發起捐贈活動雪中送炭，而屏東人也愛心不落人後，縣長潘孟安10日在熱帶農業博覽會上扮起叫賣哥，不到10分鐘即賣出6組由Hello Kitty代言的限定農特產品，現賺6萬將捐出賑災，另有小農也響應善舉要捐出部分所得。

「願花蓮平安！」潘孟安指出，農曆春節將至，花蓮大地震的遺憾令人不捨，案發時屏東消防特搜大隊連夜出發趕抵現場支援，而雖不幸的訊息陸續傳出，但大家還是要為逃過一劫的人加油打氣，因此盼藉由熱博會的人氣進行義賣、拋磚引玉，為賑災出一份心力。

他說，由Hello Kitty代言的熱博會限定農特產品，一組售價1萬，內有竹林有機農場香蕉果乾、枋山休閒農場芒果乾、龍潭合作社鳳梨乾、滿州農會黑豆茶、屏東市蔬菜產銷班第13班牛蒡煎茶、東佶農物桂圓紅棗枸杞黑磚薑糖等，民眾不僅買到屏東代表農特產，還能做愛心一舉數得。

在潘孟安熱情地叫賣下，不到10分鐘即售出6組農特品等同捐贈6萬，當中神農獎得主林清源，不但自掏腰包買1組，還要將100份老鷹紅豆禮盒的售出所得3萬8000元也全數捐出賑災，他說，他雖然沒辦法到災區現場幫忙，但真心希望能因此出點力。

屏縣府表示，熱博會自2月3日開幕以來，人潮不斷，喜愛Hello Kitty的大小朋友紛紛來朝聖，目前入園人數已破20萬，預計春節將有一波高峰，盼大家響應遊玩做公益。

(中時)