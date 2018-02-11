《全球星期人物》Tesla富豪馬斯克前妻 美國性感女星泰露拉·萊莉

2018年02月11日 08:31 中時電子報 李靖棠

特斯拉（Tesla）創辦人、瘋狂億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近期可說是十足風光，不僅成功發射旗下最大的重型獵鷹火箭（Falcon Heavy rocket），更把自己的特斯拉愛車一併送入太空，讓外界看到他做白日夢的功力。不過感情世界一向豐富的他，曾與曾出演知名電視劇《西部世界》的美國性感女星泰露拉·萊莉（Talulah Riley），有一段分分合合的婚姻，也讓人好奇，這位在事業上取得如此大幅度成功的狂人，身旁的伴侶會是怎樣的一個人？

An Interview with Talulah Riley, Author of 'Acts of Love'

出生於英國赫特福德郡（Hertfordshire）的萊莉，是家中的獨女。父親曾是英國國家打擊犯罪小組（National Crime Squad）的組長、母親則是一間安保企業的創始人，從小就對演戲有興趣。不過特別的是，她因為自身興趣之故，在倫敦發展期間，選擇進入開放大學（The Open University）就讀自然科學專業，並順利取得學士學位。

特斯拉創辦人馬斯克（圖右）和他前妻、美國性感女星泰露拉·萊莉（圖左）。（達志影像/Shutterstock）

不過，雖然人長得漂亮且身材姣好，但萊莉的作品卻多半不出名。2005年首次出演電影，在由綺拉·奈特莉（Keira Knightley）主演的《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）中，飾演五姊妹之一的瑪麗·班內特（Mary Bennet）。但真正讓她出名的，卻是2年後的《新烏龍女校》（St Trinian's），她在電影中飾演一名性感女學生，吸引觀眾們的高度注目。

雖然在公眾形象被歸類為性感女星，實際上萊莉也是一名量子物理學的研究者。（達志影像/Shutterstock）

Avenging Angela... https://t.co/OQNeOm0NtE — Talulah Riley (@TalulahRiley) 2017年3月23日

萊莉2008年開始與馬斯克約會，此時的他，才剛剛結束與元配妻子、加拿大名作家賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）8年的婚姻。拍拖兩年後，於蘇格蘭多諾赫大教堂（Dornoch Cathedral）結為夫妻，但兩人的第一段婚姻僅維持了2年，當時馬斯克還在推特上對萊莉喊話，「過去這4年很好，我會永遠愛你，將來你會找到對的人並讓他非常快樂。」結果分開一年後，兩人竟然又復合，只可惜破鏡難再重圓，兩人最終在2016年透過法院訴請離婚，傳聞萊莉因婚前協議，獲得了約5億台幣的「分手費」。

Talulah Riley（@talulahrm）分享的貼文 於 PDT 2013 年 5月 月 4 日 10:52 上午 張貼

Talulah Riley（@talulahrm）分享的貼文 於 PST 2012 年 11月 月 4 日 8:21 下午 張貼

如今32歲的萊莉，除了仍是外界眼中的性感女星外，近期也做了一個讓人震驚的決定：回學校攻讀博士學位。始終對於量子物理學深感興趣的她，決定申請進入名校美國加州理工學院（California Institute of Technology），攻讀量子物理學博士，一旦成功畢業，她將很可能成為，世界上最性感的量子物理學家。至於什麼時候能看見這位性感科學家在學界發光發熱，就讓我們繼續期待吧！

(中時電子報)