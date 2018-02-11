開架藥妝店猛試化妝品？小心病菌「擦」上身

2018年02月11日 18:39 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一位女性上班族，平常有使用睫毛膏的習慣，但這一週以來，老覺得眼皮癢，尤其眼瞼兩側搔癢難耐，經常搓揉，雙眼也顯得腫脹。剛開始時不以為意，後來感覺似乎有蟲子在眼皮、睫毛上爬動，就醫才發現，竟有至少10顆以上的白色蝨蟲卵就住在她的睫毛上。她仔細回想，極可能是一週前在開架式商場試用睫毛膏遭感染惹的禍！

不少女性購買彩妝品或保養品前都會先試用，確認產品質地或妝感是否適合自己。但皮膚科醫師趙昭明提醒，這些看似不經意的小動作，可能讓自己暴露在被感染的風險中，尤其開架式商場的試用品通常不會提供拋棄式的小工具讓消費者試用，在多人使用過的情況下，一不小心就可能感染細菌、黴菌或病毒。

不過，這些試用品並非完全不能使用，喬治高職時尚造型科主任張月珠說。如果隨身攜帶一些拋棄式的小物，試用化妝品比較沒有健康的顧慮。

民眾可以自備幾樣小物，如化妝棉、化妝紙、棉花棒、小挖勺或酒精棉片，就能降低試用化妝品時被感染的風險

口紅、唇膏類

●潛在風險：趙昭明表示，口紅或唇膏比較需要擔心的是【單純皰疹病毒】的感染，長出唇疱疹，發作時會感到特別癢痛，甚至有燒灼感。而且未來一旦免疫力低下，皰疹病毒就會蠢蠢欲動，伺機而發。

●建議試用方法：若是膏狀的唇膏或口紅，可以先用化妝棉或化妝紙，輕輕抹去試用品的表層，接著用小挖勺挖出一點點的量，再用棉花棒沾抹一點塗在唇上。如此一來，既不會被之前的使用者感染，也不會把自己唇上可能帶有的細菌或病毒傳染給下一位使用者。棉花棒也能發揮類似唇筆的功能。

開架式的化妝品在試用時要小心避免感染

腮紅、粉餅、臉部保養品

●潛在風險：趙昭明表示，這類彩妝品或保養品容易引起【濕疹性皮膚炎、過敏性接觸皮膚炎或黴菌感染】。粉餅因為塗上去後還會有按壓的動作，還可能造成扁平疣的病毒感染。

如果濕疹或黴菌感染持續不予理會，感染範圍會越來越大，甚至因為搔抓潰爛，造成色素沉澱，皮膚也可能變成敏感肌。扁平疣假使不治療，經過摩擦或搔抓，也可能越長越多，感染範圍擴大。

●建議試用方法：

－瓶裝保養品：張月珠建議，若是擠壓或按壓式的瓶裝保養品，試用時可以先用酒精棉片、化妝棉或化妝紙稍微擦拭瓶口後再擠壓或按壓使用，同時也要做個有道德的消費者，使用時不要讓瓶口接觸到自己的皮膚。

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－罐裝保養品：若是需要打開後挖出來使用的罐裝保養品，一般來說，百貨公司專櫃都會附上小挖勺供消費者使用，或者民眾也可主動詢問；但如果開架式商場沒有提供，民眾也能自己隨身攜帶小挖勺。

－腮紅：臉頰的彩妝品通常有刷子或海綿供試用，但張月珠建議還是可以用自備的化妝紙或化妝棉把腮紅稍微擦拭乾淨，再用化妝棉沾附一些塗在臉上，測試看看顏色是否能與自己的臉蛋相襯。

－粉底：若是擠壓或按壓式的粉底液，一樣先用酒精棉片、化妝棉或化妝紙擦拭瓶口後再使用；膏狀則用小挖勺取出後試用；若是現在頗流行的氣墊粉底，則可用自備的化妝棉取代試用品的粉撲，直接沾一下氣墊的粉底後再試用。

使用眼影或高壯的唇部產品時，可以先用化妝棉或化妝紙將表層輕輕抹去，再用棉花棒沾少許試用

眼影、眼線、睫毛膏

●潛在風險：試用眼部彩妝品可能受到細菌感染，導致反覆眼瞼發炎，常見像是【金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染】，嚴重的甚至還可能長蝨蟲。可能前一位使用者的睫毛長蝨蟲，試用睫毛膏後，上頭沾附了蝨蟲或卵，下一個人使用後就被傳染。

假使細菌感染和長蝨蟲的情況一直不治療，長期搔癢搓揉，可能導致睫毛脫落、反覆感染發炎、眼皮腫脹。如果搓揉不慎造成角膜或結膜受損，或本身免疫功能低下如糖尿病，更嚴重可能導致失明，即使機率不高，仍不得不慎，趙昭明提醒。

●建議試用方法：眼影的試用方法和唇部產品類似。先用化妝棉或化妝紙將眼影的表層輕輕抹去，用棉花棒沾少許試用，此時棉花棒也能發揮類似眼影筆的功能，之後再次使用化妝棉或化妝紙輕輕擦抹乾淨。

但睫毛膏比較難預防，因為睫毛刷必須接觸瓶內的睫毛膏。張月珠建議，睫毛膏其實不太需要試用，因為各種款式或品牌的質地差異不大，差別主要在於增長、濃密或防水等訴求，消費者只要根據自己的需求選購、再挑選顏色，另外根據美容師的建議學習使用技巧即可。

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(中時電子報)