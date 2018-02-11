玩真的！澳職今年就提加盟中職計畫書

2018年02月11日 00:31 中時電子報 蔡銘仁

澳洲職棒組隊加盟中華職棒，真的有譜？中職今(10日)表示，澳職執行長瓦爾(Cam Vale)在與中職會長吳志揚跟秘書長馮勝賢的雙方會談中，表明會在今年5月提出加入中華職棒二軍的計劃書，希望通過中職常務理事會審核，明年就開始打中職二軍賽事。

中職去年提出擴編球隊辦法後，傳出澳職跟日本沖繩縣有興趣投入；其中澳職動作積極，吳志揚表示他們已經來台協商過數次。此次澳職進行冠軍賽期間，吳志揚跟馮勝賢也赴澳觀戰，吳志揚也在第2戰擔任開球嘉賓。更重要的，是雙方再度展開澳職加盟中職的事宜。

聯盟表示，瓦爾將在今年5月提出組隊計畫書，預定首要目標是明年能參加中職二軍賽事，以熟悉中職的制度、裁判及各隊特色，並期望能朝上一軍邁進。瓦爾也掛保證，屆時若成軍，全部賽事都會在台灣進行，希望能通過常務理事會審核。

照中職去年公布的擴編規定，新球隊加入第一年也是得先選秀，第二年在二軍打比賽，第三年才能參加一軍賽事。吳志揚聽澳職提出的計畫後，樂見他們提出申請，並表示聯盟收到正式計畫書，會再提交常務理監事會討論。

在澳職組隊還未定案前，吳志揚同時也打算促成澳職跟中職交流，邀請澳職來台參加今年的中職明星賽，並舉辦中職跟澳職的年度總冠軍對抗賽。

(中時電子報)