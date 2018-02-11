文在寅、金與正加油也沒用 南北韓女子冰球聯隊首戰遭瑞士8：0屠殺

南北韓女子冰球聯隊首戰瑞士，聯隊球員來不及阻擋瑞士進球，比賽結果不敵瑞士。(圖/路透)

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中時電子報

兩韓共組的女子冰上曲棍球聯隊周六(10日)晚間在平昌冬季奧運首場出賽，慘遭世界排名第6的瑞士「屠殺」，以0比8大敗。包括北韓領導人金正恩的胞妹金與正和南韓總統文在寅等人，都坐在觀眾席為球員加油，希望南北關係破冰之際，聯隊首戰開紅盤。不過，事與願違。

南韓總統文在寅(左1)、北韓領導人金正恩的胞妹金與正(右1)、北韓名義上的元首金永南(右2)、國際奧委會主席巴哈（Thomas Bach左3），都到場觀看比賽。(圖/美聯)

這場比賽於江原道關東冰球中心舉行，兩韓聯隊進場時受到約3600名觀眾，及100人組成的北韓啦啦隊熱烈歡迎。文在寅、金與正，北韓名義上的元首金永南，和國際奧委會主席巴哈（Thomas Bach），都到場觀看。

穿著一身紅的北韓啦啦隊員場邊加油動作整齊劃一，舉手投足都成為焦點。 (圖/美聯)

兩韓聯隊成軍僅17天，默契明顯不足，不但多次傳球失誤、整場比賽進攻串連不起來，輸球並不讓人意外；儘管輸球，但現場充滿歡樂氣氛，隨處可見觀眾揮動統一旗，一身紅的北韓女子啦啦隊也有備而來，服裝、加油面具全都到位，不斷帶頭呼口號、唱北韓流行歌曲，為球隊加油，整齊劃一的動作，成為場邊另一個受到矚目的焦點。

許多南韓民眾從一開始，就對共組女子冰球聯隊表示不滿，認為這對辛苦訓練的南韓選手不公平，也讓平昌冬奧被政治利用。到場觀戰的國際奧委會主席巴哈則緩頰：「雖然勝敗很重要，但讓同樣血緣的民族，為了共同目標努力，也很重要」。

兩韓聯隊接下來將與瑞典（12日）及日本（14日）對戰。

(中時電子報)

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