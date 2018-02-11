前綠委朱高正向民進黨喊話：既然愛台灣 就多去大陸走走！

2018年02月11日 03:50 中時電子報 黃麗蓉

面對武統聲浪高漲，前民進黨立委朱高正表示，兩岸實力對比越來越懸殊，大陸對自己越來越有信心，除非台灣發生突兀事件，大陸並不願意武統，因為一個被打得稀巴爛的台灣對大陸來講並沒意義。朱高正還呼籲民進黨的老朋友，既然愛台灣，就要多去大陸走走，多了解大陸。

朱高正強調，現在對台灣最大的利益，是盡快跟大陸展開和平統一的談判，越早談對台灣越有利，越拖讓台灣遭受的打壓會越嚴重。他指出，台灣與大陸談判的最大籌碼是「放棄台獨主張」。

據《中評網》報導，朱高正點出，如果沒有台灣1972年以後的經濟奇蹟，鄧小平在1978年就不會下那麼大的決心進行改革開放。朱高正呼籲民進黨的老朋友，你不是很愛台灣嗎？對它的未來最具影響力的就是中國因素，既然愛台灣，就要多去大陸走走，多了解大陸，否則講愛台灣都是在自欺欺人。

針對美國國會參議院外委會通過《台灣旅行法》，朱高正指出，美國是給搞台獨的民進黨政府釋放錯誤的信號。美國支持台灣是支持台灣民主，不是支持台灣的獨立。通過《台灣旅行法》，第一違反中美三公報，有損美國國際信譽；第二給台獨釋放錯誤訊息，美國有可能莫名其妙捲入兩岸之間發生的軍事對抗。朱高正直言：「我敢打賭，川普一定不敢簽！」

(中時電子報)