MLB》爭奪戰落幕！達比修6年1.26億前進小熊

達比修歷經一段時間的思考後，拿6年億萬大約前進小熊。(美聯社)

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中時電子報

達比修有歷經一段時間的抉擇後，總算決定去處，將前進小熊展開他的新球季，美媒報導，達比修將以6年1.26億美金加盟，另附帶激勵獎金，若達比修達成條件，薪資總值最高能衝上1.5億，這是此次休季期間，自由球員拿到的最大合約，達比修通過體檢，合約就能生效。

MLB》達比修到小熊 對自由市場有何影響？

31歲的達比修是自由市場大咖投手之一，歷經一段時間的競逐，最後剩道奇、洋基、小熊、釀酒人、雙城及費城人等6隊搶標。其中釀酒人跟雙城都開出5年1億以上大約，小熊一直被看好能勝出，但外界又盛傳達比修想等豪門道奇跟洋基，不過最後如預期由小熊贏得勝利。

據美國記者羅森索(Ken Rosenthal)消息指出，達比修以1.26億加盟小熊，平均年薪約2100萬；他若合約期間能拿到1次以上賽揚獎，薪資總額最高達1.5億。另達比修也擁跳脫合約及不得交易權；記者派森(Jeff Passan)表示，他會在合約第2年後取得跳脫權。

達比修將跟列斯特(Jon Lester)、韓崔克斯(Kyle Hendricks)、坎塔納(Jose Quintana)及查特伍德(Tyler Chatwood)，組成小熊新5人輪值。至於達比修在等豪門球隊一說，羅森索透露，洋基跟道奇都不想讓團隊薪資超過1.97億奢侈稅門檻，根本沒開出價碼過。

大聯盟自由市場流動冷清，達比修是至今拿到最大約的自由球員，也是第一張薪資總額超過億萬美金的合約。達比修在春訓開始前約定小熊，很可能會帶起市場流動，現還有艾瑞耶塔(Jake Arrieta)、卡布(Alex Cobb)跟藍斯林(Lance Lynn)等人，尚在等合約上門。

(中時電子報)

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