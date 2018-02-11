雲翠搜救最新 發現第四名失聯陸客大體

雲翠搜救最新 發現第四名失聯陸客大體(中央社)

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雲翠大樓201室今晨尋獲第四具遺體，但因身體上方遭2層樓板重壓，搶救不易。（花蓮縣消防局提供）

花蓮強震事發已經超過100小時，儘管已經過了「黃金救援72小時」，但搜救人員持續在傾斜的雲翠大樓開挖，搜尋最後兩名失蹤者。現場搜救人員表示，今(11日)清晨5點左右，疑似在樓層板下，發現其中一名失聯者大體，還無法判定性別，目前正加速開挖，同時，研判最後一名失聯者，也受困在同一個區塊，持續開挖中。

花蓮地震造成雲門翠堤大樓坍塌，失聯的2人疑似被擠在角落，特搜隊人員持續擴大挖掘面積，但今天凌晨遭遇阻礙，特搜隊人員發現有梁柱擋住開挖路線，經結構技師評估破壞恐影響主結構。特搜隊員凌晨1時多決定內部繞路挖掘，並從外部開挖第二入口，內外同步進行挖掘，希望能加快救援進度。

花蓮縣消防局第一大隊副隊長吳佳奇說明，30名搜救人力昨晚增加2名專精挖鑿的師傅，擴大開挖範圍，先是在201室後側發現在第四具罹難者手臂，但身上有三樓、四樓的樓板壓在身上，肢體、頭部、部分軀幹陸續挖出。

吳佳奇說，合理推測大樓是先倒榻再傾斜，201房有2大床，昨天送出的3具遺體是爸媽和小孩，發現的位置都在彈簧床附近，推測3人同睡一床，丁文昌與妻子睡一床，目前已發現第四具位置，相信最後一具大體很快就會找到了。

花蓮強震截至昨晚已造成15死、2失聯，其中來自北京的丁文昌（76歲）、妻子何鳳華（75歲）、女兒丁守慧（40歲）、女婿楊捷（39歲）及外孫楊浩然（12歲）一家5口，其中三人遺體昨天已經陸續運出。

(中時電子報)

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