MLB》馬林魚歷經大清倉 教頭：我非常興奮！

馬林魚休季期間大肆整頓，麥汀利樂見其成。(美聯社)

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中時電子報

馬林魚在吉特(Derek Jeter)團隊接手後，休季期間大肆清倉，昔日主力幾乎全都被賣掉，外界是罵聲多於掌聲，不過總教練麥汀利(Don Mattingly)看著子弟兵一個個離去，卻是樂見其成，「你們也許會覺得我瘋了，但我看到這些事情發生，真的相當興奮。」

馬林魚大拋售，惹得球迷跟球界人士不滿，而且他們現在還有捕手瑞爾穆托(J.T.Realmuto)跟卡斯楚(Starlin Castro)等著要賣，只待合適機會出現。帶隊第3年的麥汀利今天出席球迷會，談到手中好牌所剩無幾，沒有覺得沮喪，反倒對高層做出改變感到興奮。

為何是興奮？麥汀利解釋，「我知道我們擁有很好的打線，但也明白那樣的陣容打出的戰績，在國聯外卡落後多達10場勝差。」他明確點出球隊有攻守戰力不平衡的問題，因此必須做出改變，「無論球隊打擊有多強，投手不夠好還是無法贏球。」

馬林魚清倉被人罵翻，麥汀利也明白，但他認為那是必須做的改變，他也有跟那些球員們連繫，期望他們有好的發展，「教練就像球員的老師，會想幫助這些球員們成長。」就如其他球隊一樣樂觀看待新球季，麥汀利有這樣的想法，即便馬林魚被看衰會吞至少90敗。

麥汀利表示，他不沒想著會輸，而是想該怎麼贏，球員們也一樣，準備好去取勝、贏得冠軍，「我每年都告訴球員們，我沒有1場球覺得會輸，即便遇上柯蕭(Clayton Kershaw)這樣的投手也一樣，輸球的結果都是不好看的，每場球都要有今天要贏、期待會贏的感覺。」

(中時電子報)

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