2月11日三大報頭版要聞

2018年02月11日 07:28 中時電子報 綜合報導

@中國時報

魂斷異鄉！花蓮大地震搜救進入第4天，雲翠大樓最後5名受困陸客一家人，經搜救人員連日搜尋，10日一早在擠壓變形的房間裡驚見1隻手臂，懸露在鋼筋與彈簧床旁，近午陸續抬出罹難男童楊浩然、堆疊在一起的父親楊捷及母親丁守慧，雖知2名老夫婦丁文昌、何鳳華凶多吉少，搜救隊仍忍痛努力開挖，不放棄2人微乎其微的生還機會；丁家家屬漏夜趕赴花蓮殯儀館，見扭曲不成人形遺體，痛哭失聲，讓人鼻酸！

南北韓上演大和解！北韓領導人金正恩正式邀請南韓總統文在寅訪平壤，兩韓關係解凍再跨出一大步！據南韓媒體報導，隨北韓高層級代表團訪韓的金正恩胞妹金與正，10日前往青瓦台（總統府）拜會文在寅，轉交金正恩親筆信，並以口頭方式，代表金正恩邀請文在寅赴平壤訪問。

花蓮發生地震，連日本首相安倍晉三都跨海以書法寫下「台灣加油」。日前以倒轉漢字海報設計聞名的日本設計師野村一晟，9日晚上在推特貼出他設計的「台灣」、「加油」漢字，橫看是「台灣」，但把畫面順時針轉90度，就成了「加油」。

國民黨2018台南市長提名機制，終於敲定泛藍全民調。黨主席吳敦義10日在台南指出，將先辦理登記再協調，一旦協調不成則採取全民調產生提名人選。至於整合泛藍陣營一事，他也說，正思考直接將「友好的非民進黨參選人」納入黨內全民調，或採兩階段全民調產生。

@旺報

中國春節已成為英國年度盛事，倫敦特拉法加廣場在農曆新年期間舉行的大型慶典，吸引數十萬英國民眾、外國遊客及華僑參加。這股新年的喜慶氛圍也颳進英國校園，「中國新年和龍」成為英國小學最近熱門的教學主題。

隨著大陸消費升級，大陸商務部預估今年春節期間，零售餐飲的銷售額將超過人民幣9千億元，折合新台幣逾4兆商機大餅。這麼龐大的中國春節商機，從大數據看中國網購年貨的新趨勢，發現東部沿海地區購買力最強，廣東更榮登第1名，而受歡迎的中國年貨，不是應景過年的南北貨最暢銷，而是旅遊出行，成為銷量最高的年貨產品。

花蓮強震搜救行動持續進行，搜救人員開鑿進入陸客丁文昌一家五口住宿的漂亮生活旅店201號房，10日陸續挖出三具遺體；這場強震總計造成15人死亡，2人失聯，其中罹難加上失聯的陸客多達9人。

年關將至卻不平靜！香港大埔公路10日晚間6時發生巴士翻車的車禍意外，已知18死、逾40傷，該輛872號線九巴由沙田馬場開往大埔中心，駛經大埔公路近大埔滘時意外向左翻倒，釀成嚴重傷亡。

@工商時報

台股上周經歷股災「震撼教育」，全周指數大跌754點，但短線急挫後，不少成長股投資價值浮現，包括中鴻、華通、新光金等14檔今年獲利看增，且股價拉回後具低本益比優勢，獲法人逆勢買超逢低布局，在基本面、籌碼面優勢下，開春後有機會率先反彈。

全球驚爆股災，台股上周二更重挫542點，期貨市場受波及哀鴻遍野，上周五爆出違約交割達13億元。為防範年節期間國際股市波動風險，期交所將調高股價指數等3類期貨保證金1成。

靠著微軟、臉書等大型科技股撐盤，美股三大指數上周五終場收漲約1.5％，結束劇烈震盪的一周，全周重跌逾5％，成為2年來單周最差表現。本周看盤重點將是美國通膨數據。

因為買彩券中獎，去（2017）年全台共產生20位億萬富翁；另外中獎超過千萬的有47位、逾500萬的更達329位。由於台灣彩券從2月5日起實施春節加碼，明（12）日開獎的威力彩頭獎獎金上看5億以上，台彩預估2月底農曆年過後，台灣將會再產生755個百萬元以上的富翁。

(中時電子報)