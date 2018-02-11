官校四年改兩年？ 退將疾呼：不忍國軍毀在你們手中

2018年02月11日 07:50 中時電子報 高德順

國軍基層部隊缺乏幹部，國防部長馮世寬近期突發奇想，要求國防部檢討軍官學校修業年限是否由四年縮短為兩年，官校生提早畢業分發部隊，解決基層軍官不足的問題。有陸軍退將認為，如果休業年限改為兩年，只能授予專科學資，無法授予學士學位，整個軍事教育體制全面翻盤。國防部不能為了迎合總統蔡英文，只想滿足兵力數量，不在乎素質或後續影響。

前國防部聯三作戰次長吳斯懷以「軍制變革不容兒戲」為題在臉書發文，軍制規劃須配合整體國家戰略，考量短、中、長期需求，制度變革絕非挖東牆補西牆的即興做法；軍事教育體系改變是軍國大事，必須謀定而後動，不可隨意提出、隨口說說。

吳斯懷說，募兵制幾乎已經可以確定不會成功，國防部應該本著專業立場，告訴蔡總統做不到就是做不到，趕緊採取補救措施。一年半來國防部推出一連串頭痛醫頭，腳痛醫腳的政策，現在腦筋動到軍事院校大學部，就算改為兩年畢業能補多少缺額？依大學教育法，只能授予專科學資，整個軍事教育體制全面翻盤，請問中高階軍事人才如何培養？國防部為了迎合蔡英文，只想滿足兵力數量，不在乎素質或後續影響，不忍國軍毀在妳們手中！國軍將領們，總應該有幾個人站出來說說真話吧！

海軍退役中將蘭寧利也在臉書發文披露，過去陸軍就曾暗中嘗試將官校教育改為兩年，提前兩年下部隊，後遭前國防部長陳履安部長查覺而制止。他說，近年來，軍事科技發展上可謂進步神速，這些都需要更高的大學甚至研究所的知識，四年大學教育已完全無力因應，國軍豈能逆勢而行？

(中時電子報)