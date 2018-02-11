官校四年改兩年？ 退將疾呼：不忍國軍毀在你們手中

國防部長馮世寬要求國防部檢討軍官學校修業年限是否由四年縮短為兩年，官校生提早畢業分發部隊，解決基層軍官不足的問題。圖為蔡英文總統之前出席陸軍官校「黃埔建軍92周年」校慶典禮，校閱學生部隊及儀隊。（陳信翰攝）

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中時電子報

國軍基層部隊缺乏幹部，國防部長馮世寬近期突發奇想，要求國防部檢討軍官學校修業年限是否由四年縮短為兩年，官校生提早畢業分發部隊，解決基層軍官不足的問題。有陸軍退將認為，如果休業年限改為兩年，只能授予專科學資，無法授予學士學位，整個軍事教育體制全面翻盤。國防部不能為了迎合總統蔡英文，只想滿足兵力數量，不在乎素質或後續影響。

前國防部聯三作戰次長吳斯懷以「軍制變革不容兒戲」為題在臉書發文，軍制規劃須配合整體國家戰略，考量短、中、長期需求，制度變革絕非挖東牆補西牆的即興做法；軍事教育體系改變是軍國大事，必須謀定而後動，不可隨意提出、隨口說說。

吳斯懷說，募兵制幾乎已經可以確定不會成功，國防部應該本著專業立場，告訴蔡總統做不到就是做不到，趕緊採取補救措施。一年半來國防部推出一連串頭痛醫頭，腳痛醫腳的政策，現在腦筋動到軍事院校大學部，就算改為兩年畢業能補多少缺額？依大學教育法，只能授予專科學資，整個軍事教育體制全面翻盤，請問中高階軍事人才如何培養？國防部為了迎合蔡英文，只想滿足兵力數量，不在乎素質或後續影響，不忍國軍毀在妳們手中！國軍將領們，總應該有幾個人站出來說說真話吧！

海軍退役中將蘭寧利也在臉書發文披露，過去陸軍就曾暗中嘗試將官校教育改為兩年，提前兩年下部隊，後遭前國防部長陳履安部長查覺而制止。他說，近年來，軍事科技發展上可謂進步神速，這些都需要更高的大學甚至研究所的知識，四年大學教育已完全無力因應，國軍豈能逆勢而行？

(中時電子報)

文章來源：吳斯懷臉書

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