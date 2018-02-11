MLB》怕看球隊被電？吉特不跟馬林魚去洋基球場

2018年02月11日 07:58 中時電子報 蔡銘仁

吉特(Derek Jeter)團隊去年入主馬林魚，吉特從洋基當家球星變成馬林魚執行長，若他現在回到洋基球場，理當還是會受到熱烈歡迎，不過，吉特不知是不是怕看現在的馬林魚被洋基電，表明馬林魚做客洋基球場時，不會跟著一起去紐約，「那會感覺很尷尬。」

吉特過往在洋基寫下無數紀錄，被封為「洋基之子」，去年洋基更風光替他退休2號球衣。吉特現在成為馬林魚執行長，去看球隊比賽很合理，如果是他前東家遇上自己打造的球隊，應該感覺會更特別。然而，他上基伊(Michael Key)主持的節目時，卻表明不會跟馬林魚去洋基球場。

吉特直言，馬林魚到洋基球場跟洋基交手時，他不會一起去，「那實在很尷尬。」吉特說到尷尬這感覺，不免讓外界多做聯想；《雅虎體育》記者修斯特(Blake Schuster)表示，如果吉特連回洋基球場都尷尬，那不知道看到有被他賣掉球員的球隊到馬林魚球場，會有什麼感覺。

《NESN》記者穆蘭(Logan Mullen)講得更直接，認為吉特若他真的不去紐約那幾場比賽，肯定會換來噓聲。馬林魚跟洋基今年會交手4次，分別在彼此球場進行2戰，美國時間4月16跟17日，馬林魚就會做客洋基球場。

(中時電子報)