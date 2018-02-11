藍營遇外敵內亂 孫大千：如果我是國民黨主席會...

2018年02月11日 08:04 中時電子報 陳怡文

前國民黨立委孫大千在臉書表示，國民黨今日外有強敵壓境，內有亂起蕭牆，突圍之道，絕對不能再靠舊方法，老把戲，頭痛醫頭，腳痛醫腳。唯有痛下決心，變革轉型，才有可能浴火重生，重返榮耀。「如果我是國民黨主席，我會『打掉重練，從零開始』，優先採取七點行動：

第一，將國民黨全面升級成為數位政黨。唯有藉由數位平台的「低進入門檻」和「不受政治壓力影響」的兩大特點，才能解決國民黨當前所面臨的「經費資源不足」和「執政黨全面掌控媒體」的困境。

第二，全面教育黨內幹部及黨員善用行動裝置。一則可以協助黨員跟上時代趨勢，另一則可以達成「手機就是黨部」的目標。

第三，實施「藏力於民」的策略。安排多餘的黨工人力優退，並且輔導再就業。未來，只要有黨工夥伴工作的角落，自然就是國民黨影響力所及之處。

第四，展現令人民信任和感動的態度。揚棄舊思維和舊框架，以正義，真實，和透明為核心價值，將嶄新的態度貫徹到發言和政策各個層面。讓黨員知道為何而戰？給民眾一個重新支持國民黨的理由。

第五，擺脫「國民黨是由權貴和派系結合」的刻板印象。建立一套公平公開的人才培訓機制和初選規則。不再考慮到人情，不再受限在權貴，不再屈服於派系。

第六，提出「影子內閣」的陣容。針對執政黨的政策提出對案，訴諸數位平台，以政策辯論，補足現行單純的杯葛對抗的正當性。

第七，堅定不移的與勞工及弱勢站在一起。由於生產模式的改變，勞資雙方的關係已經極度不對等，政府必須優先考量勞工及弱勢的基本生活能力，才能建立一個發展經濟的穩定環境。

(中時電子報)