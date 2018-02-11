藍營遇外敵內亂 孫大千：如果我是國民黨主席會...

圖為國民黨黨部。（資料照片，劉宗龍攝）

友善列印
中時電子報

前國民黨立委孫大千在臉書表示，國民黨今日外有強敵壓境，內有亂起蕭牆，突圍之道，絕對不能再靠舊方法，老把戲，頭痛醫頭，腳痛醫腳。唯有痛下決心，變革轉型，才有可能浴火重生，重返榮耀。「如果我是國民黨主席，我會『打掉重練，從零開始』，優先採取七點行動：

第一，將國民黨全面升級成為數位政黨。唯有藉由數位平台的「低進入門檻」和「不受政治壓力影響」的兩大特點，才能解決國民黨當前所面臨的「經費資源不足」和「執政黨全面掌控媒體」的困境。

第二，全面教育黨內幹部及黨員善用行動裝置。一則可以協助黨員跟上時代趨勢，另一則可以達成「手機就是黨部」的目標。

第三，實施「藏力於民」的策略。安排多餘的黨工人力優退，並且輔導再就業。未來，只要有黨工夥伴工作的角落，自然就是國民黨影響力所及之處。

第四，展現令人民信任和感動的態度。揚棄舊思維和舊框架，以正義，真實，和透明為核心價值，將嶄新的態度貫徹到發言和政策各個層面。讓黨員知道為何而戰？給民眾一個重新支持國民黨的理由。

第五，擺脫「國民黨是由權貴和派系結合」的刻板印象。建立一套公平公開的人才培訓機制和初選規則。不再考慮到人情，不再受限在權貴，不再屈服於派系。

第六，提出「影子內閣」的陣容。針對執政黨的政策提出對案，訴諸數位平台，以政策辯論，補足現行單純的杯葛對抗的正當性。

第七，堅定不移的與勞工及弱勢站在一起。由於生產模式的改變，勞資雙方的關係已經極度不對等，政府必須優先考量勞工及弱勢的基本生活能力，才能建立一個發展經濟的穩定環境。

(中時電子報)

台南市長戰爭！主帥是誰都不知 吳敦義慘遭同黨嗆聲
全球股災！金管會主委顧立雄一席話 網友怒譙

文章來源：孫大千 臉書

前綠委朱高正向民進黨喊話：既然… 誰選台北市長？于強：國民黨還有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。