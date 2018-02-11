誰選台北市長？于強：國民黨還有他可當奇兵

新北市長朱立倫。（中時資料照，莊哲權攝）

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中時電子報

2018縣市長大選，誰代表國民黨對戰柯文哲引發外界關注。北京國際關係學院公共管理系副教授于強指出，新北市長朱立倫或許是可以出戰的奇兵，他說如果朱立倫代表國民黨贏下北市，任期結束正好可以投身2024大選，贏的可能性較現在直接去選2020大很多。

年底台北市長選戰，國民黨內雖有前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文表態參選，但外界仍不看好，台北市議員陳重曾在臉書上點名，「2018年的市長選舉，如果是周美青Pk柯文哲，國民黨的基層一定會大團結。這場戰役必定精彩可期贏回北市，指日可待」。

對此，于強接受中評社訪問時指出，新北市長朱立倫或許是一個可供考慮的人選。他說朱立倫支持侯友宜參選新北市長已非秘密，若朱立倫能參選台北市長的話，正好可以和侯友宜打出雙北協同發展的訴求，對於贏得選舉會有很大幫助。

「朱立倫要想凝聚藍軍共同的支持，還要處理好與洪秀柱的關係」。于強說很多支持者對朱立倫心存芥蒂的原因是2015年朱立倫當國民黨主席時，洪秀柱被取消了國民黨總統候選人資格。若洪秀柱能公開站出來，不計前嫌的支持朱立倫的話，對朱立倫的選情大大加分。

于強也說讓朱立倫猶豫是否參選台北市長的原因主要是他不想放棄參加2020大選的機會。但于強提及，若2018朱立倫能代表國民黨贏下台北市，2022年12月卸任之後，正好2023年1月開始投身2024年台灣大選，「其贏的可能性，肯定比現在這樣直接去選2020要大得多」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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