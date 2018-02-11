明起寒流變「晴冷」 嚴防入夜後6℃低溫

寒流報到，最冷的時候會出現在明晚到後天清晨，北部最低溫將降至7℃，空曠地區可能下探6℃，中部9℃、南部11℃。（本報系資料照）

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中時電子報
/綜合報導

昨（10）夜寒流報到，中央氣象局預報員李孟軒說，今（11）日清晨平地最低溫為新屋和新竹的10.9℃，晚上溫度還會再下降，最冷的時候會出現在明晚到後天清晨，屆時北部最低溫將降至7℃，空曠地區可能下探6℃，中部9℃、南部11℃。

寒流南下，各地氣溫明顯降溫，氣象專家吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」指出，明後天各地轉為「晴冷」的天氣，有機會出現陽光，但別被太陽給騙了，早晚依然很冷，要留意保暖，應注意夜裡乾冷空氣加上輻射冷卻效應。

降雨部分，李孟軒說，今天全台各地雨勢趨緩，明天轉晴，天氣轉乾後輻射冷卻效應明顯，日夜溫差大，且早晚氣溫遽降的情況會一直持續到周四除夕（15日）清晨。

李孟軒說，明起到周六初二（17日）天氣穩定，氣溫也會從後天白天起逐步回溫，至於初三後的天氣還要再觀察，但目前看並無大陸冷氣團，頂多是受東北季風影響。

吳德榮表示，整體而言，今年春節天氣不錯，僅年初一及初四有小變化，初一將有微弱鋒面從北方掠過、東北風稍增強，但低溫變化不大。另根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(NCEP GFS)模式模擬都顯示，初四（19日）再有一波有微弱鋒面，但報到時間點、冷空氣強度還要持續觀察。

(中時電子報)

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