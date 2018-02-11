林佳龍出席以色列「全球市長會議」深化城市外交

台中市長林佳龍接受以色列政府邀請，10日深夜搭機前往以色列出席第32屆「全球市長會議」。（陳世宗翻攝）

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台中市長林佳龍接受以色列政府邀請，10日深夜搭機前往以色列出席第32屆「全球市長會議」，針對智慧、永續與安全城市建構，與來自全球35位市長展開交流；行政院長賴清德於2016年擔任台南市長時，也獲邀參加前屆會議。

市府指出，林佳龍這次行程將拜會以色列總理納坦雅胡，深化城市國際外交；並參訪Mobileye自動駕駛科技公司、Orhitec GIS地理資訊公司、出席MUNI博覽會，汲取該國城市安全防護管理策略與數位治理經驗，打造台中智慧城。

以色列「全球市長會議」每屆皆邀請來自全世界的縣市首長出席，前一屆於2016年11月間舉辦，邀請時任台南市長的行政院長賴清德出席；今年第32屆「全球市長會議」將於2月11日至15日在耶路撒冷盛大舉辦，包括美國密爾瓦基、邁阿密、巴拉圭首都亞松森、盧森堡、捷克首都布拉格、肯亞首都奈洛比、烏茲別克首都塔什干等多個國際城市市長都將親自出席。

去年12月以色列經濟文化辦事處代表游亞旭來到台中拜會林佳龍，邀請林佳龍參加第32屆「全球市長會議」，林市長此行除兌現承諾外，也將藉此展開市政交流，拜會以色列總理納坦雅胡，並會見以色列前三大城市特拉維夫、耶路撒冷與海法市長，盼藉此強化城市外交，向以國人民宣傳台中花博，提升台中國際能見度。

林佳龍此行也將參訪耶路撒冷發展觀光創新中心，汲取舊城區的創新觀光發展經驗，與台中中區再生政策連結，並活化歷史建物再利用，讓台中舊城區觀光再創高峰。

因台中正打造智慧城市，此行也將參訪Mobileye自動駕駛科技公司(英特爾子公司)、Orhitec GIS地理資訊公司，學習該國先進的數位治理科技，盼運用於水湳智慧營運中心；同時也將出席MUNI博覽會全球領導者會議，並參訪擅長防恐的軍事科技公司m-Prest及R-MOR公司，邀請它們成為台中城市安全國際合作夥伴，提供安全防護諮詢建議與方案，為今年台中世界花博及2019東亞青運動會等大型國際活動做好準備。

(中時)

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