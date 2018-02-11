週末軼聞》這個秘密 宋美齡瞞了老蔣一輩子

2018年02月11日 08:56 中時電子報 黃以謙

有關張學良與蔣介石夫人宋美齡的傳聞，民間有許多說法，但有件事情，蔣介石一直被蒙在鼓裡，那就是兩人私下曾有段不解之緣。

1936年發生西安事變，張學良把蔣介石扣押起來，宋美齡聞訊飛往西安救夫，經過斡旋，張學良才放蔣回到南京，事件和平落幕，可以說宋美齡起到了關鍵作用；1949年，國共內戰情勢逆轉，蔣把西安事變共謀者的楊虎城秘密處決，卻沒有對張學良下手，傳聞是由於宋美齡以離家出走威脅，才得以保住張學良一命。那麼，兩人到底有什麼關係，願意如此互相保護？

關於上述疑問，宋美齡在晚年說出了一段往事。1925年，張學良首次到上海，在美國領事館舉辦的宴會中，兩人第一次相遇，當年的「少帥」張學良年輕有為，宋家三小姐的宋美齡也正值芳齡，自然坐到了一起，兩人不僅談話投機，還一起跳了支舞，張學良甚至在回答記者提問時，展現出非凡的國際見識，讓宋美齡很是欣賞。

相比之下，那時候的蔣介石不過乃一介武夫，喝過洋墨水的宋美齡自然瞧不上眼，無奈張學良已經結婚，所以兩人沒辦法走到一起；時光荏苒，當兩人再次相見，宋美齡已是第一夫人的身份，張學良甚至還扣押了蔣介石，更沒有再續前緣的機會。

直到蔣介石去世，都還不知道張學良與宋美齡當年在上海的往事，這個秘密一直埋在兩人的心底深處。

2001年，張學良在夏威夷檀香山病逝，高齡104歲的宋美齡悲慟不已，行動不便的她託人將一束署名「蔣宋美齡」的十字架鮮花置於「少帥」靈前，為兩人的故事畫下句點。

(中時電子報)