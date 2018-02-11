救國團占用市地46年 將歸還土地建物給中市府

救國團長期占用台中市公有土地逾46年，市府向救國團提出排除侵害告訴；救國團同意依一審判決內容和解，109年1月31日前將建物移轉登記回歸市有！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市政府104年針對救國團占用台中市公有土地逾46年提起訴訟。一審救國團敗訴，二審經法官勸諭達成和解，救國團將負擔所有訴訟費用、按一審判決給付不當得利約694萬元給市府；111年1月31日前更將自行拆除占用部分設施後，返還土地與建物。

民政局表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，市府104年底向救國團提出排除侵害的告訴，要求返還占用北區水源段131地號市有土地及相關費用，第一審台中地方法院判救國團敗訴，二審高院法官勸諭兩造和解，由市府委任民政局副局長盧政遠為訴訟代理人，與救國團代表總幹事王崇綸於本月6日達成和解。

救國團經二審法官審理後，同意依一審判決內容和解。救國團應在109年1月31日前將建物移轉登記回歸市有，並且在111年1月31日前，自行拆除占用部分設施後，返還所有占用土地，並將建物部分動產騰空後歸還。

民政局長周永鴻表示，救國團也應在今年3月20日前給付一審判決不當得利金額給市府，加計結算至今年1月31日合計為694萬1765元，以及一審訴訟費用144萬6745元，二審訴訟費用也由救國團負擔。

救國團返還土地及建物點交前，應依照所使用的土地面積3293平方公尺，按季向市府繳交以申報地價7%計算的不當得利，若以107年度每平方公尺申報地價7,418元計算，每年不當得利約為170萬9923元整。

(中時)

明起寒流變「晴冷」 嚴防入夜後6… 教育航海家謝莉芬 協助地科老師…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。