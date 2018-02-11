救國團占用市地46年 將歸還土地建物給中市府

2018年02月11日 09:05 中時 陳世宗

台中市政府104年針對救國團占用台中市公有土地逾46年提起訴訟。一審救國團敗訴，二審經法官勸諭達成和解，救國團將負擔所有訴訟費用、按一審判決給付不當得利約694萬元給市府；111年1月31日前更將自行拆除占用部分設施後，返還土地與建物。

民政局表示，社團法人中國青年救國團長期占用台中市公有土地逾46年，市府104年底向救國團提出排除侵害的告訴，要求返還占用北區水源段131地號市有土地及相關費用，第一審台中地方法院判救國團敗訴，二審高院法官勸諭兩造和解，由市府委任民政局副局長盧政遠為訴訟代理人，與救國團代表總幹事王崇綸於本月6日達成和解。

救國團經二審法官審理後，同意依一審判決內容和解。救國團應在109年1月31日前將建物移轉登記回歸市有，並且在111年1月31日前，自行拆除占用部分設施後，返還所有占用土地，並將建物部分動產騰空後歸還。

民政局長周永鴻表示，救國團也應在今年3月20日前給付一審判決不當得利金額給市府，加計結算至今年1月31日合計為694萬1765元，以及一審訴訟費用144萬6745元，二審訴訟費用也由救國團負擔。

救國團返還土地及建物點交前，應依照所使用的土地面積3293平方公尺，按季向市府繳交以申報地價7%計算的不當得利，若以107年度每平方公尺申報地價7,418元計算，每年不當得利約為170萬9923元整。

(中時)