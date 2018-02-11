晚上吃B群會睡不著？ 藥師告訴你怎麼吃最好

維生素B群許多人服用盼能提神。(圖/達志影像/shutterstock)

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中時電子報

許多人為了提振精神，會選擇服用維生素B群來幫忙，大部分人也都認為中午過後就避免吃B群，以免影響睡眠，不過有藥師指出，其實B群不會造成失眠的現象，在適量的服用上，反而對睡眠是有幫助的。

據《每日健康》網站報導，「台灣預防保健協會理事長」趙順榮提到，服用適當劑量的B群，並不會造成失眠的現象，反而對睡眠是有幫助的，以維生素B6來說，能維持神經穩定性，若和維生素B1、B2一起，更能幫助睡眠，B6、B12也都有助於維持神經系統健康、消除煩躁和不安，B3的補充則可以降低焦慮、易怒、睡不好的情況，有延長睡眠的功能。

不過趙順榮也提醒，睡前服用高劑量的維生素，還是可能會影響睡眠，要以適量為主。

有人也會以咖啡配Ｂ群使用，盼能夠加倍提神，趙順榮指出，咖啡中的咖啡因成分，會加快人體的血液循環，同時就會加速維生素B群的消耗，所以兩種東西的食用，最好間隔1至2小時，較為恰當。

另外B群常被拿來作為改善腰痠背痛，趙順榮表示，高單位維生素B1、B6、B12，主要可以增加背部脊椎痛覺的抑制作用，並降低腦神經對痛覺的反應，但若有神經疼痛症狀還是要尋求醫師，B群無法完全改善。

趙順榮也提醒，其實含有B群的食物非常多，包含各類蔬菜、水果、奶、蛋、豆、魚、肉及堅果類中，皆含有不同的維生素B成分，所以只要飲食上適時補充，不必太擔心缺乏B群，他也說，消耗量較大的夜班族、熬夜族、常應酬喝酒、壓力較大者，以及素食習慣、常飲酒、老年人、孕婦，以及洗腎患者等族群，可以適量補充維生素B群。

(中時電子報)

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