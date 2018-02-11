大雅交流道疏導措施 春節出遊不壅塞

2018年02月11日 09:41 中時 陳世宗

開放路肩措施後，即有效舒解壅塞交通！（陳世宗翻攝）

「春節交通常塞！塞！塞！」國道1號大雅交流道為台中市銜接市、郊區及外縣市往來之重要交通樞紐，設有西屯端及大雅端2處匝道，每逢連續假日全天性匯集眾多車潮準備進入國道主線，甚至回堵至平面，導致該區域交通環境一直為民眾殷切期盼改善的重點。

為維持該區域交通秩序及用路人行車安全，台中市政府警察局第六分局除增加警力及義交人員投入疏導工作外，更與警察局交通警察大隊、市府交通局、建設局、國道高速公路局中區工程處等相關單位，規劃由環中路進入西屯端匝道，由原本一線進入，再增加時段性(10-12時及14-17時)開放路肩措施。

警方指出，開放路肩措施使車輛得以2線併入國道，提升通行速率；另外，由西屯端匝道進入之車流達到飽和時，派遣警力封閉中清路引道並放置指示牌，指揮車潮沿中清路直行、至大雅端匝道進入，以分化車流壓力，減少壅塞時間，更能降低跟車密度所衍生事故之風險，確保駕駛人安全。

第六分局長陳武康強調，春節是國人最重要的傳統節日，維護春節連假民眾交通安全是警方責無旁貸的責任，希望外出旅行的駕駛人能開心出遊，平安回家，並配合現場警力、義交人員的疏導及管制政策，保持耐心，歡度美好假期時光。

(中時)