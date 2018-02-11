霸凌下的成功者 陳之漢：要成功 心中要有恨！

2018年02月11日 09:37 中時 蕭雅玲

中視《改變的起點》今晚播出將訪問擔任5間大型健身中心CEO的館長陳之漢，外形魁梧慓悍，同時有話直說毫不退縮，其實擁有4億資產，訪談中表示，從小就缺乏父愛，在學校跟同學吵架後，同學家長興師問罪，明明是對方的錯，但館長硬是在大庭廣眾下，遭同學的父親「巴頭殼」，而且老師還用雨傘戳他，再把他拖到廁所痛扁一頓！成長歷程遭受諸多霸淩欺負，也在館長心中埋下，日後一定要出人頭地的熊熊怒火！

15歲就出社會，從在工地頂著烈日酷寒賺錢起，陳之漢就沒跟家裡再過錢。「做人不要看腳趾，要看遠一點」館長在《改變的起點》節目中，還跟主持人哈遠儀透露，24那年第一次遇到情變，因為價值觀及金錢觀的差異，女孩說：「你沒有穩定的收入，我要分手。」館長當下心中有恨，但他告訴自己，我要做得比妳更好，妳看不起我，以後我要讓妳看得起。「失戀又怎麼樣，她今天沒有選擇我，10年之後她會後悔，15年之後她會後悔!」

因為小時候被欺淩，當志願役遭不公處分，創業時碰到的冷嘲熱諷，陳之漢都把這些「恨意」，轉化為向上的動力；他覺得，今天稍有成就，儘管回想起來，還是滿腹心酸，但也因此，絕對不可以停止腳步。「那些往事，永遠是我一輩子的助力！」

(中時)