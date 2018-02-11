MLB》達比修到小熊 對自由市場有何影響？

達比修有落腳小熊，預期可能會刺激自由市場的流動。(美聯社)

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中時電子報

達比修有爭奪戰在小熊得標後落幕，他也是自由市場首名拿到億萬美金合約的球員，在這之後，市場會出現什麼變化？大聯盟記者莫羅西(Jon Morosi)認為，包括洋基、道奇、雙城跟釀酒人，都可能會進行下一步動作。

MLB》爭奪戰落幕！達比修6年1.26億前進小熊

達比修以6年1.26億加盟小熊，合約附帶激勵獎金、第2年跳脫權及不得交易權。小熊走這一步，補足艾瑞耶塔(Jake Arrieta)出走的空缺，且無意外也會牽動艾瑞耶塔(Jake Arrieta)、藍斯林(Lance Lynn)跟卡布(Alex Cobb)等投手的動向。

小熊補進大咖投手後，莫羅西預期道奇、洋基、雙城跟釀酒人會有動作。道奇目前先發投手一字排開，只有前田健太跟新秀畢勒(Walker Buehler)2名右投，因而想再添1名右投；他們也有投身競逐達比修，但薪資空間不足，無法給達比修6年大約。

莫羅西認為，跟道奇同區的巨人補進麥卡勤(Andrew McCutchen)跟隆格利亞(Evan Longoria)2名戰將，道奇會比去年更需要右投，可能會從艾瑞耶塔等3人中擇1爭取。不過，爭取達比修失敗的雙城、釀酒人跟洋基，也可能又會成為道奇的競標對手。

釀酒人跟小熊同屬國聯中區，小熊補進達比修，釀酒人無意外會再尋求補強；雙城則想除了山塔納(Ervin Santana)，還能有1名可靠的先發投手。至於洋基，莫羅西指出他們曾鎖定藍斯林，但他們補強之餘，也想在團隊薪資不超過1.97億奢侈稅門檻的情況下，保留運用空間。

此外，莫羅西指出國民或許也會有動作，他們現在是打算讓寇爾(A.J.Cole)接第5號先發，但仍想再補強。莫羅西會這麼說，也不是沒道理，不只因為國民需要強力先發，而且他們向來跟波拉斯(Scott Boras)關係不錯，增加艾瑞耶塔前進國民的可能性。

(中時電子報)

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