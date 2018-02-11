教育航海家謝莉芬 協助地科老師成長

台北市成功高中地科老師謝莉芬以雨傘說明地球自轉所形成的各種現象（謝莉芬提供）

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中時
／台北報導

台北市成功高中地球科學科老師謝莉芬期許自己是教育的先鋒，她2013年成立跨校地科教師專業學習社群「航海家」，一群志同道合的教師們攜手合作，讓地球科學的教育走得更遠，更富有前瞻性。她最近獲教育部選為教育家典範人物。

回憶初時的起心動念，謝莉芬表示主要是源自於日本教育界大師佐藤學提出的「學習共同體」理念。他主張學校是一個公共空間，教師應該開放自己的教室，讓外校老師、家長、社會人士等等都能夠來參觀，藉此提高教師的教學品質，孩子也因而得到更優質的學習機會。

既然有了想法，謝莉芬就毫不猶豫地付諸行動，先是找了2、3位相熟的教師，再分頭邀請；短短數年，成員已有數十人，儼然頗具規模。成員們不僅分享教案，共同備課；待彼此熟悉了之後，更開放教室，進行觀課及議課，並且每年固定舉行研習會，擴大社群的影響力。

「協助一位教師，就是幫助該校半數（甚至全部）學生的地科學習。」謝莉芬說，每個地科老師專精的領域都不同，可能來自地質系、地科系、大氣科學系等等，卻什麼都要教，透過這樣的交流平台，就可以達到資源共享。

身為「航海家」社群的召集人，並於2014年榮獲臺北市「數學與自然科學類特殊優良教師」的謝莉芬，強調把學習主導權還給學生，讓學生成為教室的主人，而不是客人。她認為如此方能更加提高孩子的學習動機，主動參與學習。

為了讓學生領悟到「施比受有福」的道理，謝莉芬數度安排資優班的同學前往聽障基金會服務，將學生進行分組，分別設計數理相關的闖關活動，帶著那些聽障孩子們玩遊戲。她發現，在這個過程中，資優生變得比較能理解弱勢，對那些聽障孩子的困難，更有同理心，也更珍惜自身擁有的一切。

(中時)

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