教育航海家謝莉芬 協助地科老師成長

2018年02月11日 09:43 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台北市成功高中地球科學科老師謝莉芬期許自己是教育的先鋒，她2013年成立跨校地科教師專業學習社群「航海家」，一群志同道合的教師們攜手合作，讓地球科學的教育走得更遠，更富有前瞻性。她最近獲教育部選為教育家典範人物。

回憶初時的起心動念，謝莉芬表示主要是源自於日本教育界大師佐藤學提出的「學習共同體」理念。他主張學校是一個公共空間，教師應該開放自己的教室，讓外校老師、家長、社會人士等等都能夠來參觀，藉此提高教師的教學品質，孩子也因而得到更優質的學習機會。

既然有了想法，謝莉芬就毫不猶豫地付諸行動，先是找了2、3位相熟的教師，再分頭邀請；短短數年，成員已有數十人，儼然頗具規模。成員們不僅分享教案，共同備課；待彼此熟悉了之後，更開放教室，進行觀課及議課，並且每年固定舉行研習會，擴大社群的影響力。

「協助一位教師，就是幫助該校半數（甚至全部）學生的地科學習。」謝莉芬說，每個地科老師專精的領域都不同，可能來自地質系、地科系、大氣科學系等等，卻什麼都要教，透過這樣的交流平台，就可以達到資源共享。

身為「航海家」社群的召集人，並於2014年榮獲臺北市「數學與自然科學類特殊優良教師」的謝莉芬，強調把學習主導權還給學生，讓學生成為教室的主人，而不是客人。她認為如此方能更加提高孩子的學習動機，主動參與學習。

為了讓學生領悟到「施比受有福」的道理，謝莉芬數度安排資優班的同學前往聽障基金會服務，將學生進行分組，分別設計數理相關的闖關活動，帶著那些聽障孩子們玩遊戲。她發現，在這個過程中，資優生變得比較能理解弱勢，對那些聽障孩子的困難，更有同理心，也更珍惜自身擁有的一切。

(中時)