211國際女性科學日 科教館展出傑出女學生科展作品

每年2月11日是「國際女性科學日」。（科教館提供）

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中時
／台北報導

為打破「男理工、女人文」的迷思，國立台灣科學教育館在今天「國際女科學家日」於B1實驗室展出6件「2018年台灣國際科學展覽會」優秀女中學生作品，呈現未來優秀女性科學家們創新又精彩的研究成果，讓外界看到她們巾幗不讓鬚眉的不凡女力。

為爭取女性充分且平等地參與科學工作的權利，並進一步實現性別平等，聯合國大會2015年起宣布每年2月11日為「國際女性科學日」，希望各國政府制訂科學教育政策，鼓勵更多女性參與科學相關工作，並承認女性的科學成就。

由清華大學、彰化師範大學、成功大學、中山大學及國家實驗研究院、台灣女科技人學會共同發起一系列「211國際女性科學日」活動，科教館與其共組策略聯盟，希望推動國內實踐「國際女性科學日」精神，從高中教育階段起，鼓勵女學生勇於選擇科技、科學相關科系，並在未來投入科技相關工作。

科教管展出6件「2018年台灣國際科學展覽會」優秀女中學生作品，全部皆獲選為本屆各國國際科學展覽會出國正選代表，其中獲選為「美國第68屆國際科技展覽會」正選代表的張捷嵐、張捷筑同學提到她們以身為一個女性而感到自豪，因為她們知道對於科學的熱愛是不分性別、種族和尊卑貴賤的。

獲選為比利時科學博覽會BSE正選代表王琳雅則說，女科學家珍·古德便是最棒的例子，也相信追夢不是任何一個性別的特權，證明女性在科學領域上同樣也能有傑出表現。

科教館館長陳雪玉表示，這些女學生優秀的作品證明科學的能力跟性別沒有關係，社會應該打破對科學的刻板印象，無論是女生還是男生，只要對科學有興趣就應該被支持往這個方向繼續前進。

(中時)

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