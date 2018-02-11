影》美「坦克殺手」A10攻擊機重返阿富汗 狂掃塔利班坐駕

2018年02月11日 10:09 中時電子報 蔡萱

美國去年起加強空襲阿富汗恐怖分子，甚至在相隔6年後，再次派出有「坦克殺手」之稱的A-10攻擊機，美軍軍方日前也公布了A-10攻擊機對地發動空襲的影片，只見A-10使用搭載的機炮，狠掃塔利班分子一輛剛攻擊完平民的武裝汽車。

美國空軍7日公布A-10攻擊機執行任務的影片，一架A-10於上個月24日在阿富汗坎大哈省執行任務，追擊一輛逃亡的塔利班恐怖份子駕駛的車輛，並在汽車出現於鏡頭幾秒後，使用機上配備的30毫米機對這輛汽車進行第一波炮擊，汽車在攻擊後明顯已經中彈，緩緩往路邊駛去並停下，之後A-10攻擊機又進行了第二波攻擊，讓汽車被激起的沙塵給淹沒。

美軍表示，這輛被攻擊的汽車配備機關槍口徑12.7毫米的DShK重機槍，塔利班恐怖分子才在被攻擊的不久前，用這項裝備來攻擊阿富汗平民。

美軍在去年底宣布將讓12架A-10於今年1月底重返阿富汗坎大哈省，執行對恐怖組織塔利班的密接空中支援（close-air-support）任務。

A-10有坦克殺手之稱，過去在波斯灣戰爭中大顯身手，摧毀至少900輛坦克。這款火強大的經典攻擊機，日前也因美國最貴戰機F-35服役日程再延遲，而被空軍要求其服役期限再延長10年，也就是延到至少2030年。

(中時電子報)