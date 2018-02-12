賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》平昌冬奧舞臺上 金正恩擊敗川普什麼？

2018年02月12日 07:36 中時電子報 賴岳謙

平昌冬奧已經開始了，金正恩的胞妹搭乘專機到了會場，吸引了全球主要的眼球，美國副總統彭斯先去日本構建反朝鮮的統一戰線，再去韓國出席冬奧，但僅僅在餐會中露臉，隨即以另有約離席，卻沒有換來大家的關注，這個新聞可以怎麼看呢？

去年一整年，川普和金正恩鬥的很兇，一邊是不斷的升高軍事演習規模和經濟制裁；一邊是不斷的試爆核彈和試射中程和長程的彈道導彈。一頭是不間斷地透過國務卿、國防部長或者是總統親自出馬放話說戰略忍耐已經到了極限，不排除動武，不排除斬首行動，但是到年末什麼也沒有發生。反倒是另外一頭，卻已經完成核彈小型化，目前美國情報局的估計約有二十枚核彈頭：此外，搭載核彈頭的載具也已經逐漸具備，這些中程和遠程的彈道導彈經過多次的試射，技術已經入建成熟和穩定了。

初步擁有核武的朝鮮，下一步該怎麼做呢？採用印度和巴基斯坦模式成為最好的目標，也就是，尋求國際社會或相關核武國家的默認，默認朝鮮為事實核武擁有國。朝鮮的這個目標美國和日本是斷然不可能接受，所以，雙方的較量就在平昌冬奧這個舞臺展開。

金正恩既然已經擁有核武，接下了的策略就是緩和朝鮮半島的情勢，表現出他也是和平的愛好者，可以推動兩韓合作，穩定朝半島的局勢。平昌冬奧是最理想的戰場，這是因為奧運經過演變，現在已經成為了全世界和平與友誼的象徵。所以，當金正恩宣佈將參加奧運的時候，美國和日本幾乎是氣急敗壞。從冬奧到殘奧長達一個多月，朝半島呈現和平和穩定的局面，結束後，如果是因為美國又強力的舉行軍演，威脅朝鮮的安全，朝鮮被迫加以應對，重新陷入緊張對峙的局面，責任就在美國了。如此，美國將會被視為窮兵黷武的國家。

陷入兩難的美國該怎麼做呢？如果不立即恢復軍演，保持對朝鮮的軍事高壓態勢，長久下來，美國將會寢食難安，因為擁有核武的朝鮮對美國的安全是個巨大的隱憂，如果朝鮮因為繼續承受美國強力的經濟制裁，而將其核武販售給有高度興趣並且與美國對抗的國家或恐怖主義團體，以換取巨大的外匯，美國將無以應對。如果立即恢復軍演，朝鮮半島重新陷入緊張態勢，美國將會受到國際社會的譴責。

所以，美國的對應策略就是不斷的刺激朝鮮，除了自己親為以外，也可能去策動韓國內部勢力以刺激朝鮮，希望金正恩最終撤回代表團，不再參與奧運。如此美國就可以名正言順地恢復軍事演習，所以，我們看到美國白宮強調要加強美日韓軍事同盟，繼續舉行軍演、要對朝鮮施以最大的經濟制裁、美國已經做好對朝的「流鼻血」作戰。而所謂「流鼻血」作戰，就是「有效預防打擊」，意思是對朝鮮某處軍事設施，實施「局部」打擊，摧毀他的核設施，但又不致引發全面戰爭。在韓國部分，我們看到有些保守派抗議人士在北韓先遣團成員面前焚燒有北韓領導人金正恩圖像的布條，疾呼反對「平昌奧運變平壤奧運」，有些媒體則攻擊朝鮮，指責為何韓國要為朝鮮運動員付費等，當然我們沒有證據證明這些是受美國唆使，或美國所策動，因為這也可能是韓國內部的保守勢力所為，但是從美國過去的紀錄上看，也不能完全排除美國介入的可能。

美國這一連串的動作和發言，無非是希望能夠像過去那樣產生激怒金正恩的效果，受到挑釁的金正恩覺得面子無光，在盛怒之下，做出退賽的決定。無奈這次的金正恩不為所動，非但派了胞妹參與冬噢，還在冬奧的前一天舉行盛大的閱兵式，展現了他的軍容。

朝鮮將建軍節提前的政治動機很可能是有意的，然而，這次即使朝鮮舉行了閱兵式，美國卻也無法加以批評，主要原因就在川普身上了。去年7月14日，川普參加了法國國慶日閲兵，當時他表示那是他看過的「最好的閲兵之一」。於是川普向軍方提出要求說：「我需要一個像法國那樣的閲兵，這是世界上最好的軍隊應該做的事情。」白宮新聞秘書莎拉•桑德斯在《華盛頓郵報》報導後證實了閲兵計劃。她說：「川普總統非常支持美國偉大的軍人，他們每天冒著生命危險，保衛我們國家的安全。」「他(川普)已經要求國防部考慮舉行一個慶典，所有美國人都能借此機會表達他們的感激之情。」

主張美國應該舉辦閱兵式的美國自然無權指責朝鮮也舉辦閱兵式，整個平昌冬奧我們看到的是絕大部分國家都主和，只剩下美日等主戰，美日明顯被孤立了，這就是為何我們認為金正恩在平昌冬奧擊敗了川普。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一刊出。

(中時電子報)