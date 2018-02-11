防採買潮塞爆 內湖好市多、迪化街交管總整理

2018台灣年味在台北道路封街範圍圖。〔警方提供〕

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中時電子報
2018台灣年味在台北道路交通管制圖。〔警方提供〕

再過幾天就是春節假期，許多民眾也把握時間做最後採買，內湖好市多周邊與迪化街年貨商圈，警方也分別做出交管舒緩車流量，內湖賣場周邊都實施禁止左轉，並強制取締臨時停車，迪化街商圈周邊也都進行封街管制，需民眾多加注意。

迪化街周邊，舉辦「2018臺灣年味在臺北」，已從本月1日就開始管制，將至20日止，大同區4大商圈（大稻埕迪化商圈、臺北後車站華陰街商圈、臺北地下街、寧夏商圈）都做出管制。

包含封閉路段，迪化街（南京西路至歸綏街）、華陰街（重慶北路至太原路、太原路至華陰街121號）與寧夏路（民生西路至平陽路，東側封閉，維持西側通行），另外周邊各路段也都進行疏導管制。

內湖商場周邊交通管制。(內湖警局提供)

而內湖好市多周邊，緊鄰各大賣場以及台北花市，內湖分局也提供民眾交管通知，管制時間從昨(10日)起到除夕(15日)止，每天從上午9點到晚上10點，15日當天則到晚上6點結束。

管制措施主要包括，舊宗路1段(北往南)與民權東路6段口全時段禁止左轉；另舊宗路1段(南北雙向)與新湖三路口全時段禁止左轉，並配合取消左轉專用號誌。舊宗路1段268號「好市多」賣場前及新湖三路23號「特力屋」賣場前，計程車載客停車格於農曆春節前夕管制時段禁止排班臨停。

(中時電子報)

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