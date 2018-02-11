花蓮強震搜救告終 賴揆今午靈堂捻香

2018年02月11日 10:54 中時 許家寧

花蓮大地震17人罹難，行政院長賴清德預計中午至靈堂捻香。(許家寧攝)

花蓮大地震，造成15死2人受困在瓦礫堆中，今早確定罹難，搜救宣告中止。花蓮殯儀館舉行花蓮賑災罹難者聯合奠祭，行政院長賴清德預計中午至花蓮市立殯儀館向罹難者捻香致意。

花蓮6日深夜強震，搜救行動11日告終，花蓮殯儀館搭起「震災罹難者聯合靈堂」，明日舉行追思公祭，15人遺體陸續由家屬陸續領回，其中加拿大籍港裔的蘇煒禧、蕭敏渝夫婦遺體，家屬決定以包機運回加國土葬。

雲門翠堤大樓倒塌共造成12死2失聯，其中共有9名陸客，來自福建的余妃、廣東省楊麗蓉、李楊琦母女與友人韋嘉，4人皆已經火化儀式，由家屬領回，10日尋獲北京的一家三代五口楊捷、丁守慧夫妻及兒子楊浩然遺體，暫厝於花蓮市立殯館。

除仍被依在瓦礫堆下的爺爺丁文昌、奶奶何鳳華，丁家家屬昨晚抵台處理喪葬事宜。另外雲翠大樓7樓罹難的菲律賓籍看護美樂蒂因家鄉偏遠，親屬中只有一人有護照，預計延至年後抵台處理後事。

台灣籍罹難死者中，除自宅罹難的林麗貞、劉東騰，統帥飯店唯一罹難者櫃台人員周志軒已由家屬運回花蓮萬榮鄉西林村老家，雲翠大樓漂亮生活旅店死者戴世璋遺體已移往台北殯儀館。

(中時)