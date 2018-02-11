台中捷運綠線G11站2月底前招商 總銷上看30億

捷運綠線G11站2月底前招商，總銷上看30億！(台中市政府提供)

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台中市捷運綠線今年底將試運轉，位於南屯區五權西路與文心路交叉口的G11土地共構開發場站，周邊是已開發的5期、7期及8期重畫區，還有文心森林公園與豐樂雕塑公園，以及IKEA和COSTCO這兩大量販龍頭，整體環境及公共設施完善，商業興盛。

交通局長王義川說，全案預計今年2月底前正式對外公告招商，基地未來可打造地下5層、地上25層開發大樓，總銷上看30億元，發展前景可期。

交通局表示，五權西路是南屯最重要的東西向軸線之一，往東連結台灣美術館與美術園道，人潮絡繹不絕。往西則可快速銜接國1南屯交流道、台74線與環中路。G11站開發基地剛好位於五權西路與捷運綠線交會處，未來勢必成為交通轉乘關鍵節點。

南北向文心路上的捷運綠線是台中軌道運輸骨幹，往北直達新市政特區並銜接未來的捷運藍線，往南則可直達大慶與烏日，無縫換乘台鐵及高鐵，G11站有重要鐵公路幹道優勢，交通便利性高。

王義川指出，G11站不僅本身周邊生活、消費及休閒機能完善，更位於軌道與公路兼具的交通軸線上，商業發展也具相當潛力，像是東側的國立台灣美術館每年都有上百萬人次造訪，這還不包括周邊美術園道的遊客，在軌道經濟學的概念下，未來將可透過iBike和公車轉乘，打造G11站成為捷運進出國美館的新門戶。

捷運綠線G11站共構開發基地位於交通要衝，將扮演捷運進出國美館的門戶，人潮與商機潛力無窮，未來更將有南山文心廣場的百貨影城進駐周邊，生活休閒機能優越，後續投資發揮空間大。全案預計今年2月底前正式對外公告招商，歡迎投資人及早參與，搶得軌道經濟學趨勢下的燙金契機。

(中時)

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