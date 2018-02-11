配合民眾採買年貨需求 宜蘭市南、北館商圈將交管3天

2018年02月11日 11:12 中時 胡健森

2月15日就要過年了，宜蘭市公所因應民眾年前採買年貨的需求，從13日起對宜蘭市採辦年貨最重要的南、北館商圈實施連續3天的交通管制措施，管制期間將禁止汽車進入，但同時增設機車、腳踏車臨時停放車位，市長江聰淵呼籲大家務必配合，一同營造方便且安全的年貨採買環境。

宜蘭市公所此次的道路管制從13日至15日共計3天，13、14日的管制時間從上午7點起至下午3點，15日除夕當天則是從上午7點至下午2點；道路管制路段範圍包括「東起崇聖街，西至中山路之光復路路段；以及南起舊城南路北至康樂路之昇平街路段」，市公所提醒，在管制時間內禁止汽車出入（包括上下貨等貨物進出），呼籲民眾、商家配合並採取因應作為。

管制期間在光復路段管制範圍內，道路中央將增加兩排機車、腳踏車的臨時停放車位，道路兩旁原劃設的機車、腳踏車停車位不得占用及設攤營業，違規者將予以取締。

宜蘭市長江聰淵表示，農曆春節前，家家戶戶忙著準備年節食材，為了疏通市場的採買人潮，將在南北館市場商圈重要入口進行管制汽車進入，並提醒民眾採買時注意安全，隨身物品也要妥善保管；開車前往採買的民眾，則可多利用包括公園演藝廳、蘭城新月廣場、204聯勤場、陽明醫院、中央臨時等鄰近南、北館市場的停車場，讓大家都能有個舒適順暢的採辦年貨空間。

(中時)