最新災情看板》花蓮地震 17死 276傷

花蓮雲門翠堤大樓倒塌。（張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報

花蓮0206大地震「雲門翠堤」大樓傾倒繼續漏夜搜救，今尋獲困在雲門翠堤大樓201號房一家5口陸客其中3人，至今日上午10時為止， 目前罹難17人，285人受傷，共收容安置521人。

花蓮縣長傅崐萁宣布，在徵得家屬同意下，宣布尚未尋獲的2人罹難，即刻停止搜救，同時進駐大型機具開始拆除雲翠大樓。

一、死亡民眾 17人

1.自宅：

林麗貞(女性、60歲)、

劉東騰(男性、66歲)。

2.雲門翠堤：

●戴世璋(男性、39歲)、

●楊麗蓉(陸籍女性、47歲)、

●李楊琦(陸籍女性、19歲)、

●余妃(陸籍女性、39歲)、

●韋嘉(陸籍女性，52歲)、

●江振昌(男性、64歲)、

●Melody(菲籍女性、27歲)、

●蘇煒禧(加籍男性、60歲)、

●蕭敏渝(加籍女性、60歲)、

●楊浩然（陸籍男性、12歲）、

●丁守慧（陸籍女姓、40歲）、

●楊捷（陸籍男性、39歲）、

●丁文昌(陸籍男性、？)、

●何鳳華(陸籍女性、？)。

3.統帥：周志軒(男性、37歲)。

二、、受傷者273人：

1.慈濟醫院135人(仍在院人數9人)。

2.門諾醫院87人(仍在院人數5人)。

3.國軍805醫院16人。

4.部立花蓮醫院40人。

5.鳳林榮民醫院2人。

6.玉里榮民醫院2人。

7.玉里慈濟醫院1人。

8.台東馬偕醫院1人(大陸)。

9.台中農民醫院1人。

收容所：521人。

(中時電子報)

運匠清車驚見3百萬現鈔 拾金不昧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。