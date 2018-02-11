最新災情看板》花蓮地震 17死 276傷

2018年02月11日 11:14 中時電子報 呂承哲

花蓮0206大地震「雲門翠堤」大樓傾倒繼續漏夜搜救，今尋獲困在雲門翠堤大樓201號房一家5口陸客其中3人，至今日上午10時為止， 目前罹難17人，285人受傷，共收容安置521人。

花蓮縣長傅崐萁宣布，在徵得家屬同意下，宣布尚未尋獲的2人罹難，即刻停止搜救，同時進駐大型機具開始拆除雲翠大樓。

一、死亡民眾 17人

1.自宅：

林麗貞(女性、60歲)、

劉東騰(男性、66歲)。

2.雲門翠堤：

●戴世璋(男性、39歲)、

●楊麗蓉(陸籍女性、47歲)、

●李楊琦(陸籍女性、19歲)、

●余妃(陸籍女性、39歲)、

●韋嘉(陸籍女性，52歲)、

●江振昌(男性、64歲)、

●Melody(菲籍女性、27歲)、

●蘇煒禧(加籍男性、60歲)、

●蕭敏渝(加籍女性、60歲)、

●楊浩然（陸籍男性、12歲）、

●丁守慧（陸籍女姓、40歲）、

●楊捷（陸籍男性、39歲）、

●丁文昌(陸籍男性、？)、

●何鳳華(陸籍女性、？)。

3.統帥：周志軒(男性、37歲)。

二、、受傷者273人：

1.慈濟醫院135人(仍在院人數9人)。

2.門諾醫院87人(仍在院人數5人)。

3.國軍805醫院16人。

4.部立花蓮醫院40人。

5.鳳林榮民醫院2人。

6.玉里榮民醫院2人。

7.玉里慈濟醫院1人。

8.台東馬偕醫院1人(大陸)。

9.台中農民醫院1人。

收容所：521人。

(中時電子報)