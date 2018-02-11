不添置生命探測儀 王炳忠：過去藍綠政府都在幹什麼？

日本搜救隊8日下午抵達花蓮震災現場，帶來各式裝備投入救援行列，現場示範儀器操作給現場台灣的救難隊觀看。（資料照,鄭任南攝）

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中時電子報

花蓮6日發生強震，造成多人死傷，日本搜救隊第一時間也特地派了7人搜救團隊來台協助，還帶了高階的生命探測儀，讓搜救進度可以加快。對此，新黨發言人王炳忠直言，過去執政過的藍綠政府都在幹什麼？他說台灣就位處地震帶上，兩年前才發生過台南大地震，「為什麼都不添置夠水準的生命探測儀呢？」

強震重創花蓮，許多房屋歪斜倒塌，許多搜救人員深入災區搶救。總統府發言人黃重諺日前指出，台灣是一個相對非常發達的國家，所以這些基本的援救，包括人員、物資，確實沒有短缺。他說「唯一例外就是日本，主要是因為日方有台灣目前沒有的高階探測儀，所以這次有幾位日本技術人員帶著機器來協助，希望能夠儘快確認是否還有生還者或其他受困民眾，把他們解救出來」。

對此，王炳忠指出，蔡政府說台灣自己就能救災，卻又讓日本搜救隊來台支援的理由，便是說日本有高階生命探測儀，可以帶來教台灣搜救隊如何使用，再讓台灣隊員自己進入廢墟搜救。他說若果真如此，「過去執政過的藍綠政府都在幹什麼？台灣就位處在地震帶上，兩年前才發生過台南大地震，為什麼都不添置夠水準的生命探測儀呢？」

王炳忠提及，是因為這是日本才剛研發出來沒多久的新設備所以來不及買？那是否該趕快向日本買來這些高階生命探測儀，學好怎麼操作，不然以後如又發生天災地變，難道得等日本人來才能準確探測生命跡象嗎？還是台灣其實也有同樣水準的設備，那政府應該公布讓大家了解，好令國人安心，也對自己的政府加強信心，知道台灣經過這麼多次大地震，其實都有很好的救災準備。「政府之所以拒絕大陸，只讓日本救援隊來台，大概是出於其它別的原因吧？」

(中時電子報)

文章來源：王炳忠臉書

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