「產銷履歷最給歷!e起集章趣」月月抽好禮

農曆春節將至，目前已進入農產品採購旺季，農糧署為擴大推廣產銷履歷農糧產品，在台中草悟廣場舉辦「產銷履歷最給歷!e起集章趣」全台線上集章活動起跑宣誓活動，產銷履歷溯源餐廳之台灣農業跨領域發展協會（AMOT）及有心事業兩大平台業者及旗下溯源餐廳均到場力挺，共同為產銷履歷與集章活動宣傳。
不僅如此，「產銷履歷最給歷!e起集章趣」活動還推出「產銷履歷我最行APP」，除了可以隨時瞭解產銷履歷產品訊息，到全台各據點消費還可集章抽大獎。農糧署表示，活動將持續至5月底止，邀請民眾立即行動，開啟履歷安心又健康的生活模式。
農糧署官員表示，為推動安全安心、永續經營的產銷履歷制度，該署從生產端到消費端、同時增加推力與拉力！不僅持續補助通過驗證的農產品經營者、高達三分之二的驗證費，初次購買電腦、條碼機也補助一半的費用；在生產面的精進做法，則有增訂作物、加工品項之台灣良好農業規範（TGAP）、個人與農企業納入補助範圍及降低驗證費用等。
在消費面的措施上，則鼓勵業者開發產銷履歷新產品，並舉辦新品上市發表會或試吃活動；媒合農友與電子商務業者，增加產銷履歷產品銷售通路；訂定批發市場之產銷履歷產品子母包裝規格，並鼓勵共同運銷業者將產銷履歷產品送批發市場等。
農糧署進一步說明，「溯源餐廳」指的是餐廳使用的食材可追溯至源頭，從產地、加工、分貨到餐廳的流程都有紀錄可查；在農委會輔導下，溯源餐廳目前已有AMOT與有心兩家認證平台，旗下的溯源餐廳共有1,000餘家，分布全台各地，提供民眾安心飲食好選擇。
值得一提的是，這次活動將農委會推動的溯源餐廳制度與資訊科技結合，鼓勵民眾下載「產銷履歷我最行APP」並參與集章活動，從APP即時獲知產銷履歷農產品經營者、溯源餐廳業者及食材通路商的產品與優惠訊息，提供餐飲、旅遊或鮮食體驗參考。
農糧署表示，目前全台已超過500個集章據點，且陸續增加中，民眾集滿6個章即可參加抽獎，月月抽好禮，總獎項市價超過10萬元，最大獎可獲得價值1萬元的產銷履歷蔬果箱1年份，讓一整年都可以吃到安心食材。
(工商)