「產銷履歷最給歷!e起集章趣」月月抽好禮

農糧署舉辦「產銷履歷最給歷!e起集章趣」全台線上集章活動起跑宣誓，兩大平台業者及旗下溯源餐廳均到場力挺。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
AMOT理事長林貞及有心溯源平台執行長郭旭英頒獎表揚旗下優良溯源餐廳。（圖／曾麗芳）

農曆春節將至，目前已進入農產品採購旺季，農糧署為擴大推廣產銷履歷農糧產品，在台中草悟廣場舉辦「產銷履歷最給歷!e起集章趣」全台線上集章活動起跑宣誓活動，產銷履歷溯源餐廳之台灣農業跨領域發展協會（AMOT）及有心事業兩大平台業者及旗下溯源餐廳均到場力挺，共同為產銷履歷與集章活動宣傳。

不僅如此，「產銷履歷最給歷!e起集章趣」活動還推出「產銷履歷我最行APP」，除了可以隨時瞭解產銷履歷產品訊息，到全台各據點消費還可集章抽大獎。農糧署表示，活動將持續至5月底止，邀請民眾立即行動，開啟履歷安心又健康的生活模式。

農糧署官員表示，為推動安全安心、永續經營的產銷履歷制度，該署從生產端到消費端、同時增加推力與拉力！不僅持續補助通過驗證的農產品經營者、高達三分之二的驗證費，初次購買電腦、條碼機也補助一半的費用；在生產面的精進做法，則有增訂作物、加工品項之台灣良好農業規範（TGAP）、個人與農企業納入補助範圍及降低驗證費用等。

在消費面的措施上，則鼓勵業者開發產銷履歷新產品，並舉辦新品上市發表會或試吃活動；媒合農友與電子商務業者，增加產銷履歷產品銷售通路；訂定批發市場之產銷履歷產品子母包裝規格，並鼓勵共同運銷業者將產銷履歷產品送批發市場等。

農糧署進一步說明，「溯源餐廳」指的是餐廳使用的食材可追溯至源頭，從產地、加工、分貨到餐廳的流程都有紀錄可查；在農委會輔導下，溯源餐廳目前已有AMOT與有心兩家認證平台，旗下的溯源餐廳共有1,000餘家，分布全台各地，提供民眾安心飲食好選擇。

值得一提的是，這次活動將農委會推動的溯源餐廳制度與資訊科技結合，鼓勵民眾下載「產銷履歷我最行APP」並參與集章活動，從APP即時獲知產銷履歷農產品經營者、溯源餐廳業者及食材通路商的產品與優惠訊息，提供餐飲、旅遊或鮮食體驗參考。

農糧署表示，目前全台已超過500個集章據點，且陸續增加中，民眾集滿6個章即可參加抽獎，月月抽好禮，總獎項市價超過10萬元，最大獎可獲得價值1萬元的產銷履歷蔬果箱1年份，讓一整年都可以吃到安心食材。

(工商)

配合民眾採買年貨需求 宜蘭市南… 吃完竹籤隨手插機車坐墊 網友看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。