「產銷履歷最給歷!e起集章趣」月月抽好禮

2018年02月11日 11:59 工商 曾麗芳

AMOT理事長林貞及有心溯源平台執行長郭旭英頒獎表揚旗下優良溯源餐廳。（圖／曾麗芳）

農曆春節將至，目前已進入農產品採購旺季，農糧署為擴大推廣產銷履歷農糧產品，在台中草悟廣場舉辦「產銷履歷最給歷!e起集章趣」全台線上集章活動起跑宣誓活動，產銷履歷溯源餐廳之台灣農業跨領域發展協會（AMOT）及有心事業兩大平台業者及旗下溯源餐廳均到場力挺，共同為產銷履歷與集章活動宣傳。

不僅如此，「產銷履歷最給歷!e起集章趣」活動還推出「產銷履歷我最行APP」，除了可以隨時瞭解產銷履歷產品訊息，到全台各據點消費還可集章抽大獎。農糧署表示，活動將持續至5月底止，邀請民眾立即行動，開啟履歷安心又健康的生活模式。

農糧署官員表示，為推動安全安心、永續經營的產銷履歷制度，該署從生產端到消費端、同時增加推力與拉力！不僅持續補助通過驗證的農產品經營者、高達三分之二的驗證費，初次購買電腦、條碼機也補助一半的費用；在生產面的精進做法，則有增訂作物、加工品項之台灣良好農業規範（TGAP）、個人與農企業納入補助範圍及降低驗證費用等。

在消費面的措施上，則鼓勵業者開發產銷履歷新產品，並舉辦新品上市發表會或試吃活動；媒合農友與電子商務業者，增加產銷履歷產品銷售通路；訂定批發市場之產銷履歷產品子母包裝規格，並鼓勵共同運銷業者將產銷履歷產品送批發市場等。

農糧署進一步說明，「溯源餐廳」指的是餐廳使用的食材可追溯至源頭，從產地、加工、分貨到餐廳的流程都有紀錄可查；在農委會輔導下，溯源餐廳目前已有AMOT與有心兩家認證平台，旗下的溯源餐廳共有1,000餘家，分布全台各地，提供民眾安心飲食好選擇。

值得一提的是，這次活動將農委會推動的溯源餐廳制度與資訊科技結合，鼓勵民眾下載「產銷履歷我最行APP」並參與集章活動，從APP即時獲知產銷履歷農產品經營者、溯源餐廳業者及食材通路商的產品與優惠訊息，提供餐飲、旅遊或鮮食體驗參考。

農糧署表示，目前全台已超過500個集章據點，且陸續增加中，民眾集滿6個章即可參加抽獎，月月抽好禮，總獎項市價超過10萬元，最大獎可獲得價值1萬元的產銷履歷蔬果箱1年份，讓一整年都可以吃到安心食材。

(工商)