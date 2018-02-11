屬馬出發台南玩！12生肖狗年走春旅遊招福術

2018年02月11日 12:01 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

農曆新年春節假期即將到來，搶攻國人走春旅遊熱潮，全球度假訂房平台特別推薦「12生肖旅遊招福術」，看看今年去哪兒玩最能運轉福來，探訪最佳旅遊福地，消除過去累積一年的負能量！

以韓流K-POP為首的韓國文化都讓我們越來越認識首爾，而其美食、時尚和美妝更是令人愛不釋手。(達志影像/shutterstock提供)

鼠： 迎接新挑戰！就讓首爾歐巴消除負面能量！

2018年可能會給屬鼠的朋友們帶來一些挑戰，但切忌不要讓壓力或不好的情緒影響你的人際關係，多花些時間在朋友、家人身上能更從容不迫地戰勝每一個挑戰！而伴隨挑戰而來的負能量，可能讓你偶爾喘不過氣，建議可前往韓國首爾跟著韓劇踩點，享受韓國歐巴的注目！

以韓流K-POP為首的韓國文化都讓我們越來越認識首爾，而其美食、時尚和美妝更是令人愛不釋手。旅遊首爾必做的一件事就是-體驗汗蒸幕，汗蒸幕在首爾隨處可見且收費便宜，逛街逛累了可以找一間稍作休息吃些道地小吃，再去修整美甲！

到日本文化古都擴展全新視野，不僅可以激發新的想法，還能將職業運勢提高到一個新的水平。（本報系資料照）

牛： 創意力爆發！到京都挖靈感！

2018年是屬牛朋友能夠大展創意的一年！也因此在旅遊中尋找多元靈感絕對是今年最不可缺少的行程之一！到日本文化古都擴展全新視野，不僅可以激發新的想法，還能將職業運勢提高到一個新的水平！

京都與東京的氛圍截然不同，這裡保留了很多豐富的文化歷史，風景古色古香，生活步調不像東京繁忙緊湊。清水寺、賀茂御祖神社、八坂神社、嵐山、竹林小徑、祇園花街能讓你感受日本的古樸氛圍。

虎：遠離塵囂！到釜山賞櫻享受工作成果！

2018年是事業進步的一年。 享受辛勤工作的成果，並投入時間進行有價值的關係。HomeAway推薦和你所愛的人到釜山，逃避日常生活的喧囂，品嚐成果豐收的滋味！

釜山環境優美，地標釜山塔、甘川文化村、富宗教色彩的海東龍宮寺、梵魚寺都是必去景點。每年的三月下旬至四月上旬更是賞櫻的季節，余佐川沿岸開滿美麗的櫻花，與家人一起來趟悠閒假期吧。

峇里島不僅是度假海島，也是許多名人結婚勝地。圖／達志影像

兔：狗年逆轉勝！體驗私房峇里島神奇風景！

揮別去年倒楣運勢， 2018年對屬兔的朋友來說，是充滿正能量的一年！只要遇難不退，多學多做，必定能有豐富收穫！

順著好運氣，HomeAway®推薦可和親朋好友一起來趟峇里島之旅！在豪華私密的Villa住上幾天，絕對會令你們情感升溫。在烏布鬱鬱蔥蔥的稻田中漫步，到金巴蘭看最美的夕陽，到海神廟參觀神奇的景象吧。

龍：吃苦當吃補！到普吉島和家人放鬆充電！

2018年對屬龍的朋友來說，可能會在路上遇到一些障礙，但靠著耐心，冷靜地看待問題，絕對可以獲得更多正面能量！HomeAway®建議可以和家人規劃一趟泰國普吉島之旅！沉浸在藍天與海洋的大自然中，撫慰心靈，以從容心態面對2018年！

普吉島能夠放鬆身心的好地方，拋開煩惱，好好享受眼前海天一色、水清見底的沙灘。PP島、卡塔海灘、卡馬拉海灘猶如人間仙景。愛好水上運動的朋友也絕對不能錯過浮潛、潛水、水上電單車、滑翔傘或衝浪等一系列的刺激活動。

蛇：幸運之年！享受東京現代繁華之旅！

2018年是幸運之年！ 辛勤工作將得到承認，人際關係也相當穩定！建議帶著親朋好友一起享受東京繁華之旅，細啜日夜不同氛圍的迷人城市，！

酷愛日本文化的朋友一定要來東京朝聖了！這個摩登都市中保留着不少珍貴的古跡，旅人體驗日本現代的繁華之餘，還可在城市中細閱她的過去。中央公園、新宿御苑、代代木公園、隅田公園展現日式庭院的優美，更是春天賞櫻的好地方。吉祥寺、自由之丘、中目黑、代官山都是東京年輕人最常去消遣的地方。而六本木和新宿歌舞伎町，可以讓你體驗到東京的夜生活。

月津港燈節10日登場，藝術家不二良推出〈釣魚小兔〉，與您相約在鹽水月津港過年。（本報系資料照）

馬：好事多磨！漫遊台南放慢身心靈吧！

對屬馬的朋友來說，今年會是好事多磨的一年，可能等待過程會有些沮喪，但只要抱持好東西值得等待的心理準備，繼續勇往直前，就絕對能夠美夢成真。如果過程中感到疲倦，到台南放鬆充電，洗滌心靈，絕對是不錯的選擇！

台南是一座歷史悠久的城市，有別於台北的摩登繁華，是一個讓人慢活，細味生活點滴的地方。漫遊台江四草湖，乘坐觀光船欣賞紅樹林，在綠色隧道中感受穿透樹椏間的暖暖陽光。想感受舊台南的風情就要去延平老街，一排排極具歐陸風格的舊式洋樓，中間還夾雜著新式的鋼筋水泥建築，與舊式建築相映成趣。

萬事達卡公司2016年全球最佳旅遊城市排名，泰國曼谷拿下第1名。(圖/達志影像 shutterstock)

羊：豐收之年！到溫暖的泰國曼谷度假，讓熱騰騰的好運不中斷！

過去的努力終於收成！2018年對於屬羊的朋友來說，職業生涯可能更上一層樓，而不論是健康或是愛情狀況也相當樂觀！這個時候最不妨和親友一起到泰國享受溫暖的氣溫，讓熱騰騰的好運持續不中斷！

曼谷是一個讓人一去再去的好玩旅遊地，不僅美食多、景點多，更是消費便宜！曼谷大皇宮、黎明寺、臥佛寺是必去的著名景點。愛吃愛逛的朋友不要錯過Rod Fai夜市和Chatuchak週末市場喔。

濟州島著名景點「城山日出峰」。（達志影像／shutterstock提供）

猴：蓄勢待發！到濟州島醞釀能量！

2018年上半年可能會面臨許多挑戰，但在下半年則會大幅好轉，HomeAway®建議屬猴的朋友們以平靜、開放的心態面對困境，同時儲蓄能量在下半年大展長才！這段期間若是感覺疲憊不妨到濟州島享受輕鬆假期！好好充電！.

濟州島有「韓國的夏威夷」之美譽，256公里的海岸線讓人嘆為觀止！雖然濟州島不及首爾那麼熱鬧，但到訪漢拏山國立公園、天帝淵瀑布可遠離城市喧囂，享受風光明媚，體驗獨特的海島風光和濟州人民樸實的風情。

新加坡最大的熟食中心位於牛車水，提供眾多味美價廉的庶民道地小吃。（本報系資料照）

雞：職場好運擋不住！新加坡城市花園創造精緻的美好時光！

2018年屬雞的朋友在過去一年職場上的辛苦終於有了回報！不只有可能得到擢升，更有可能從工作中獲得豐厚的獎金酬勞！不想出遠門也沒關係，建議到有城市花園之稱的新加坡！釋放壓力，好好慰勞自己！

新加坡是一個非常適合全家老少一同出遊的城市，夜間動物園、魚尾獅公園、聖淘沙、環球影城等各式各樣的景點能滿足大小朋友的喜好。而且新加坡更是一個美食天堂，沙嗲、海南雞飯、新加坡肉骨茶、讓人回味無窮。

狗：內憂外患費心力！色彩鮮艷的檳城為煩勞解套！

屬狗的朋友在2018年面對事業或家庭中的突發狀況，可能有時候會覺得很無力，這時候別忘了向外伸出援手，說不定會有意外收穫。而活躍的個性，最適合到檳城一遊，不僅仍感覺身處在都市之中，卻又可以享受藍天陽光的寵愛。

檳城全市散發中西合璧的殖民地建築風格，色彩鮮豔的房屋外牆和窗戶構成了獨樹一格的城市景象。在喬治城的老街中漫步，尋找歷史的遺跡，品嚐傳統的小點心。給自己安排一個不用跑景點的旅行，細味旅程的點滴。

「亞洲國際都會」香港是台灣旅客最愛造訪的城市之一。（達志影像／shutterstock提供）

豬：饒富機運！雙喜臨門！香港享福去！

2018無疑是幸福的一年，在工作上只要好好發揮才華，加上貴人巧助，必定能為自己掙得一席之地；而在愛情運上，則是桃花盛開的一年！HomeAway®建議不妨每幾個禮拜就規劃一次快閃香港遊！

香港對台灣人來說雖不陌生卻充滿新鮮感，80分鐘的飛行就從平淡乏味的日常生活轉換到活力香港，非常適合上班族的週末小旅行。不需花費昂貴的機票錢，不用請許多天假，也不用太費心地規劃旅程，只要背上背包就能馬上出發！

下周就是春節連續假期，安排好出遊地點了沒？全球度假訂房網HomeAway除了公布「12生肖旅遊招福術」，還祭出折扣優惠，即日起到2月28日前訂房，輸入促銷代碼CNY18，就可享有92折優惠。

(中時電子報)