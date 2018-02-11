邵氏艷星隨手一扔畫作 竟創世界拍賣紀錄

王大陸的父母王台慶夫婦。(戴忠仁提供)

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中時電子報
創下中國藝術品最高價記錄的齊白石12條屏。(戴忠仁提供)
齊白石83歲時還能讓老婆懷孕。(戴忠仁提供)

不到兩個月前，齊白石的山水12條屏以人民幣9.315億(約42億新台幣)在北京成交，創下中國藝術品拍賣價格的世界紀錄。這幅畫原來典藏於台灣。資深主播戴忠仁說，外界所不了解的是，這12條屏當年運進台灣時，曾經有三位大明星的家族參與。

戴忠仁表示，現在當紅偶像明星王大陸的父親王台慶在1989年找到一位台灣買家願意以美金100萬（約新台幣3000萬）從北京買下這一套齊白石的作品，條件是一手交錢一手交貨，而且是分批進行。外界一直以為是扮演中間人的王台慶穿梭兩岸把畫帶回來的。戴忠仁說，其實王台慶從來沒有拎過任何一張畫進入台灣，倒是王大陸的母親帶過其中的六張畫到台灣。

另外有五件畫作是由一位在上海、香港、台灣都出名的女明星的兒子從北京帶回台灣的，還剩下的一件作品則是由一位當年邵氏公司的王牌艷星所帶回來的。這位邵世艷星當時沒有把這張畫當一回事，就當雜物一樣隨手仍在行李箱中。至今為止，這位女星都不知道她經手帶進來的繪畫作品已經創下了世界性紀錄！

這一段發生在將近30年前的曲折過程，戴忠仁將在電視節目中公開,想知道這兩位女明星是誰？同時想了解齊白石畫風的演變以及他的生平，2月12號（周一）晚間11點請鎖定人間衛視《國寶檔案》。

(中時電子報)

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