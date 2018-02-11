NBA》浪花兄弟攜手飆三分 勇士主場拔馬刺

2018年02月11日 11:55 中時電子報 黃及人

勇士總算找回第3節就爆發的固定模式！靠著「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生攜手飆進8顆三分球，加上勇士第3節猛轟33分，一舉拉開領先差距，勇士終場122比105力拔馬刺，搶下本季第43勝，就是不把西區龍頭位置讓給火箭！

原本打完上半場，勇士僅以58比55領先，但到第3節，柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等人接連開火，不僅擴大領先優勢到兩位數，來到末節更領先馬刺20分以上，馬刺總教練帕波維奇只能心甘情願換上替補打完垃圾時間。

克雷湯普生攻下全場最高25分，柯瑞也有17分、8助攻與4籃板，格林貢獻17分、11助攻與8籃板的接近大三元演出，杜蘭特10分、6助攻與6籃板，假如勇士這場落敗，雖跟火箭之間沒有勝差，卻因較低勝率讓出西區第1。

這場勝利也是勇士總教練科爾生涯第250勝，但他賽後連忙澄清，「事實上，是211勝，有39勝是華頓(先前代掌勇士兵符)的，可是華頓帶隊輸的球可以不算我的嗎？那可是4場敗仗，天啊！我竟也必須接受這些輸球場次。」

馬刺此役仍少里歐納德、帕克、蓋伊等主力助陣，整體戰力仍未到齊，不過馬刺本季2次遭遇勇士都輸，平均輸分更達18.5分，證明勇士確實打馬刺很有一套，11日馬刺以艾卓吉與安德生各有20分最高，吉諾比利13分、6助攻。

(中時電子報)