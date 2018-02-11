《翻爆旺美食》念念不忘的好滋味 庶民美食切仔麵

《翻爆旺美食》念念不忘的好滋味 庶民美食切仔麵

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中時電子報
綜合報導

◎基隆古早味 CP值高高der

基隆東明路古早味擔仔麵店經營13載，除了賣招牌擔仔麵、切仔麵外，舉凡熱炒、燒烤、酥炸小菜應有盡有，且每盤熱炒平均價格約100至150元，選用崁仔頂魚市的當日新鮮魚貨，堪稱平價、CP值高的古早味麵店，也在基隆建立起好口碑。

◎聞香下馬切仔麵 巷仔內都知道

位於板橋成功路的聞香下馬切仔麵有近39年歷史，店如其名，每逢用餐時刻，總吸引不少顧客「聞香下馬」，為得就是品嘗店內簡單卻不簡單的切仔麵與眾多小吃滋味。老闆娘吳桂美說，看到顧客吃完滿足離去，就是她最大成就感。

◎一甲子老麵店 處處是驚喜

從桃園大廟起家的勝峰大眾本舖，料好味美，一路從路邊攤賣到店面，開業超過1甲子，湯頭堅持大骨加雞骨的「6腳湯」，配上俗稱「老鼠肉」的小腱子肉，簡單的切仔麵就是最單純的美味，還有招牌三角湯圓和現包餛飩，雖然隱身巷弄內，人客永遠絡繹不絕。

◎壓軸亮點！5星級的擔仔麵

到頂級海鮮料理餐廳吃「擔仔麵」？沒錯！台南擔仔麵台中店有一道壓軸的亮點「擔仔麵」，在吃完豪華大餐後，品嘗台灣道地傳統的巷弄美味「擔仔麵」，Q彈的麵條，淋上數十年來飄香不斷的美味肉燥，簡單而濃郁的味道，讓很多人重溫家鄉味。

◎素食切仔麵 各方食客都來

許多人對素食敬謝不敏，因為吃起來有油耗味，斗六健康素食三店的切仔麵沒有油耗味，蔬菜湯頭自然甘甜，不吃素的客人也被吸引，一天要賣3、4桶湯。

◎切仔麵二代接棒 創意飄香

高雄鹽埕老字號阿珠切仔麵，養出不少好嘴道的老饕，第2代兒子黃家崑，從小跟隨媽媽阿珠身旁學習，退伍後出外闖蕩，自立門戶開設「家崑切仔麵」15載，切仔麵保留古早味特色，更主打創意料理，是不少人口袋名單的「深夜食堂」。

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(中時電子報)

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