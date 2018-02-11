寒冬添暖意 城市科大學生下廚撫慰病童家庭

2018年02月11日 12:08 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台北城市科大觀光系師生1月25日加入麥當勞叔叔之家「主廚到我家」活動，為病童的陪病家屬做料理，師生菜單經多次調整最後以「燴百菇」、「豆豉蒸魚」等八菜二湯的佳餚端上桌，在寒冬中添暖意。

城市科大觀光系學會會長吳姵儀看到家屬們愉快的用餐，「發現自己微小的力量也能帶給人希望」，系學會已預約下一次還要再來，將邀集更多的學弟妹下廚送暖。

麥當勞叔叔之家幫助遠地到台北就醫的病童家庭，出門在外也有免費的住宿關懷，減輕家庭舟車勞頓與經濟壓力，而「主廚到我家」活動每年都會邀請各界知名人士、社會團體或企業參與，為病童家庭獻上溫暖的菜色，城市科大觀光系學會亦劍及履及做志工，捲起袖子設計菜色。

吳姵儀與其他6位同學烹煮出符合少油、少鹽菜色，以「玉米煎蛋」、「川燙地瓜葉」、「洋蔥炒肉片」、「燴百菇」、「豆豉蒸魚」、「三杯雞」、「醬燒豆腐」、「蒜味高麗菜」與「蘿蔔排骨湯」、「白木耳蓮子湯」，煮出以30人食用的份量為主，從採買、備料到烹調均不假他人之手，大家一起協力完成。

吳姵儀說，多數同學都是第一次準備料理的食材，很怕煮出來的口感不合胃口，後來看到家屬們充滿微笑的享受，心裡的大石頭終於放了下來，她以前總覺得幫助別人是遙不可及的事，這次的志工服務後讓她改觀，隨手都能助人。

麥當勞叔叔之家慈善基金會經理周汝玲對同學們在有限的時間內，備妥充足豐盛的菜色甚為肯定，尤其主廚同學熟練地執鍋揚鏟，助手同學有條不紊的分工，印象深刻。

觀光系學會指導老師謝慧暹說，學校盼學生多元學習，透過志工服務過程，學到課堂上學不到的知識，尤當同學們貢獻自己的力量，也能體會自己在行有餘力時能造福他人，是非常珍貴的學習經驗。

(中時)