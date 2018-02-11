MLB》小熊得達比修 釀酒人全力搶艾瑞耶塔？

達比修確定去小熊，艾瑞耶塔成為自由市場最大咖投手。(美聯社)

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中時電子報

釀酒人日前投身達比修有競逐戰，近期都在積極爭取他加盟，但達比修最後卻選擇去跟釀酒人同區的小熊，這或許是釀酒人最不想看到的結果，美媒報導，釀酒人缺先發投手，去年搶坎塔納(Jose Quintana)時就是輸小熊，現在又再次於爭奪戰落敗。

釀酒人王牌尼爾生(Jimmy Nelson)因肩傷，很難趕上開季復出，他們只確定夏辛(Jhoulys Chacin)、安德生(Chase Anderson)、柴克戴維斯(Zach Davies)會進先發輪值。釀酒人是還有5人能競逐2個輪值名額，但要擠身強權、跟小熊一拚，除了等尼爾生歸隊，至少還需1名王牌級投手。

釀酒人補進肯恩(Lorenzo Cain)跟葉利奇(Christian Yelich)後，老闆安塔那西歐(Mark Attanasio)日前表示，球隊還有薪資能爭取1名大咖投手。現在達比修去跟他們同屬國聯中區的小熊，大聯盟記者麥卡維(Adam McCalvy)認為，釀酒人還不會放棄補進先發投手。

釀酒人曾給達比修5年1億美金以上合約，團隊薪資大概8500到9000萬之間，要砸錢不是不行。目前釀酒人的最佳選擇是艾瑞耶塔，他也是釀酒人最初的目標；若覺得艾瑞耶塔要價上億太貴，也還有藍斯林(Lance Lynn)、卡布(Alex Cobb)和凱許納(Andrew Cashner)可考慮。

自由市場找不到機會，交易市場也還有光芒的阿契(Chris Archer)跟歐多瑞希(Jake Odoorizzi)、老虎的傅莫爾(Michael Fulmer)及響尾蛇的卡賓(Patrick Corbin)。釀酒人休季期間大補強，就是想打造能爭冠的陣容，屆時真的砸錢搶投手，也不會讓人意外。

(中時電子報)

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