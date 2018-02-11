過年小確幸!汽、柴油明調降0.6元 創8個月來最大降幅

中油宣布，明起汽、柴油調降0.6元，創8個月來最大降幅。（圖／資料照片）

友善列印
中時電子報
、陳怡如、

過年小確幸！台灣中油宣布，依浮動油價機制計算，明天（12日）凌晨零時起汽、柴油價格每公升調降0.6元，創8個月來最大降幅，用油量最大的95無鉛汽油將降至27.9元；行政院日前也宣布，年假期間油價凍漲，因此下周一（19日）國內汽、柴油價格不會調升，除非國際油價下跌，則會依公式調降油價。

繼上周油價下跌後，本周油價二連降，並創下去年6月5日後最大降幅，當時也是降0.6元。明起降價後，各式油品新牌價為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛27.9元、98無鉛29.9元、超級柴油24.3元。

台塑化昨天下午已宣布本周新油價，降幅和中油相同，台塑新牌價的92及98汽油價格跟中油新牌價相同，95無鉛每公升便宜0.1元，柴油便宜0.3元。

原油市場受美國股市動盪及美國原油產量續增、美國商用原油庫存連2週增加等因素影響，持續拉回整理。1月北海布蘭特原油平均價格為每桶69美元，月漲5美元/桶；期間，布蘭特原油價格一度站上每桶70美元關卡，創3年來的新高。

美國能源資訊局（EIA）報告上修對2018年美國原油日均產量從年增97萬桶調高至增加126萬桶，達1,059萬桶；推估今明兩年布蘭特原油均價將從去年每桶54美元向上推升至62美元，美國西德州原油今明兩年的均價預估均為每桶58美元。

摩根大通（J.P. Morgan）認為，如果油價維持每桶60美元以上，今年美國頁岩油的日產量將可提高100萬桶；若油價在70美元以上，美國的頁岩油日產量將增加150萬桶。需求面部分，預期經濟增長將令全球石油需求從當前每日9,860萬桶，提高至年底的每日1.011億桶。

(中時電子報)

寒冬添暖意 城市科大學生下廚撫… 過年大掃除注意！各縣市垃圾車春…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。