網友口碑CP值佳！年節送禮 8大燕窩品牌評比排行

2018年02月11日 12:39 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

農曆年即將到啦～身為一個討人喜（ㄏㄨㄥˊ）歡（ㄅㄠ）的孩子，伴手禮絕對不可以少的！講到送禮可是有大學問，不但要送到心坎裡，更講究實用又貼心，甜點零食OUT，養生健康是王道。其中「燕窩禮盒」可說是年年搶手，不但適合孝敬婆婆、丈母娘或辛苦的媽嗎，送給愛漂亮的姊妹淘或孕媽咪也很OK喔！但品牌百百種，該怎麼挑、差別在哪裡你知道嗎？

別擔心，《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理好網友口碑8大燕窩禮盒，讓我們接著往下看～

過年送禮燕窩品牌調查。（圖／網路溫度計）

NO.1 白蘭氏燕窩

登登！提到健康食品大牌，當然就是「白蘭氏」啦！不說你可能不知道，全球第1罐瓶裝燕窩就是來自白蘭氏，白蘭氏燕窩在台灣、香港、新加坡和泰國都是即飲燕窩銷售的No.1～所有產品都是從泰國工廠原裝進口，強調真材實料，絕對不是台廠OEM加工，除了自己擁有FTIR的紅外線檢測儀器，還是全球第一個獲得「食品業諾貝爾獎」的Monde Selection世界食品品質金獎的品牌，堪稱燕窩界霸主。

網友也相當讚賞白蘭氏燕窩的品質，不少討論表示：「大品牌喝起來比較安心」、「皮膚好像有變得比較好」，目前有3種禮盒包括冰糖燕窩以及頂級官燕窩有糖、無糖口味。大年初一、初二巡迴拜年還不知道怎麼搞定婆婆媽媽嗎? 還不快學學「柏夫人」張鈞甯買盒白蘭氏燕窩孝敬媽媽，可就成為討喜第1名啦！

NO.2 老行家燕窩

從女孩到媽媽都聽過的老牌，旗下的珍珠粉產品也超夯，燕窩系列在台灣設有中央廚房，從印尼批發原料製台加工，遵造古法隔水熱並結合科技的獨家「蒸煨云燉熟成」，而非高溫殺菌的方式，保留較多的營養成分，旗下也推出非常多種禮盒可選擇，有適合孕婦或是濃縮燕窩組合，還有無糖配方，包準挑到你喜歡的～

NO.3 廣生堂幸福燕窩

被網友評點CP值佳的廣生堂，因為創辦人出身自中藥材世家，起初因家中長輩需要，開始製作天然的燕窩，除了有即食燕窩外，也首創販賣全乾的燕盞，用整顆頂級輕毛燕盞，透過高溫旋轉式殺菌釜，快速殺菌保留營養，強調「會站立」頂級晴燕和君燕窩，晶瑩剔透的樣子，看起來很厲害呢！

NO.4 老協珍燕窩

最近曝光度超高的老協珍，相信大家都有看到最美媽咪徐若瑄的代言吧～老協珍源自迪化街的80年老牌，是純正的在地品牌，雖然歷史悠久，可是做法卻有改良過呢！特色是以「冷凍」保藏燕窩，讓保存期可以長達12個月，大幅減少細菌產生，另外包裝採用較少見的日本製袋裝，比起瓶裝品質更穩定，還可直接倒出來用電鍋加熱，天冷喝很適合。

NO.5 華齊堂燕窩

不同於大多數委外代工的廠商，華齊堂在台設立食品廠，進口優良高級燕窩在台灣加工製造，主打不含防腐劑也不需冷藏，特色是擁有多種口味燕窩如：珍珠粉、蜂王乳、雪蛤燕窩等…，感覺起來很好吃呢～推薦給想要一次達到多重功效的人，此外旗下的「轉大人」系列補給營養品也很受鄉民喜愛喔！

NO.6 禧元堂燕窩

請來天然美女許瑋甯代言，強調選用天然的印尼爪哇島金絲白燕窩，絕不漂白或塗膠，特色是在消費者訂購時才浸泡燕窩，接著由專人挑選雜質，進行燉煮程序並由專員親筆於燕窩上簽名，給人很安心的感覺耶～有無糖與微甜的選擇，宅配還可以分批寄送，非常貼心！

NO.7 天地合補官燕窩

「25歲以前都還來得及！」因為這句廣告詞，天地合補青木瓜四物飲大紅，推出許多國家認證的保健飲品，其中燕窩也很受大家喜愛，選用東南亞燕窩，經過人工挑選處理，保留完整的燕條，不添加防腐劑與人工色素，連林心如也來代言推薦，「口感佳、富有蛋白香氣及甜味」，是大部分網友給的評價喔！

NO.8 品御方燕窩

除了有來自馬來西亞與印尼為主的燕窩材料，高貴的包裝也是網友大推的關鍵之一，食材因應需求進口，都會經過檢驗與正式的報關，有強調口感滑順的即食燕窩，也有低糖以及低熱量的冷藏燕窩，即使是挑食的小朋友也能接受耶！不像多數以糖水為主，許多網友們表示開封後覺得用料非常紮實，非常有誠意～

(中時電子報)