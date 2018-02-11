MLB》離去有望？太空人想跟馬林魚換瑞爾穆托

2018年02月11日 12:52 中時電子報 蔡銘仁

瑞爾穆托(J.T.Realmuto)在馬林魚大清倉後，頻頻表達去意，希望在春訓前就走人，馬林魚高層也似乎無意慰留，只是也得等有球隊願意給他們大撈一筆，繼國民之後，又有個好機會找上馬林魚，美媒報導，太空人已跟馬林魚接觸，商討交易瑞爾穆托的可能性。

26歲的瑞爾穆托原本是馬林魚大清倉後，想要續留的主力球員，不過他跟葉利奇(Christian Yelich)都放話想走。葉利奇先走一步前進釀酒人，瑞爾穆托先前則透過經紀人表示，希望春訓前可以到能爭冠的球隊；據傳有多達15隊有興趣爭取他加入，現在太空人也啟動協商。

不過太空人想得標，可是不容易，據《路透社》報導，馬林魚鎖定太空人頂級新秀塔克(Kyle Tucker)。太空人目前捕手已經有麥坎(Brian McCann)跟蓋提斯(Evan Gattis)，報導認為，若太空人得到瑞爾穆托，這2人會有更多時間擔任指定打擊。

但對瑞爾穆托來說，現在比起渴望被交易，他更想把專注力放在新球季，「顯然交易傳聞很多，大家也都在討論這件事，但我現在只想備戰新球季，這是我唯一能做的。我準備好一切，面對新球季到來，無論在馬林魚或到其他地方，我都會做好我的工作。」

(中時電子報)