騙紅包錢 包夾詐騙車手台中警破窗逮人

台中市警四分局偵查隊，當街破窗，逮補詐騙車手。（黃國峰翻攝）

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台中市警四分局偵查隊，年前守望勤務時，逮補詐騙車手，查獲現金新台幣8萬5600元、手機、存款簿、提款卡等贓證物。（黃國峰翻攝）
台中市警四分局偵查隊，年前守望勤務時，逮補3名詐騙車手，依詐欺罪移送地檢署偵辦。（黃國峰翻攝）

年節將至，警方在銀行提款機地點，加派警力守望，台中市警察局第四分局偵查隊一名偵查佐，日前執行守望時，見一名男子，提領過程疑為詐騙車手，經尾隨偵查確認後，通報隊員，以車輛包夾，並以警棍破窗逮人，全案逮補3人，依詐欺罪移送地檢署偵辦，並持續追查上游組織中。

年節將至，警方在銀行提款機地點，加派警力守望，台中市警察局第四分局偵查隊一名偵查佐，日前執行守望時，見一名男子，提領過程疑為詐騙車手，經尾隨偵查確認後，通報隊員，以車輛包夾，並以警棍破窗逮人，全案逮補3人，依詐欺罪移送地檢署偵辦，並持續追查上游組織中。（黃國峰翻攝）

台中市警察局第四分局偵查隊一名偵查佐，日前2月9日下午在五權西路一處金融機構執行守望勤務時，眼尖發現一名年輕男子，在ATM提款機前，有換卡、試卡多次提領的行為，疑是詐騙車手，於是尾隨發現，其所搭乘的車輛，就是警方監控許久的可疑車輛，見機不可失，立即通報隊員圍捕。

警方於美村南路、高工路口，以二車前後包夾方式，將犯嫌車輛攔停，過程中嫌犯為求脫逃，還反覆倒車前進的方式多次衝撞警方偵防車輛，偵查隊員立即跳下車，喝令停車，並以警棍敲破嫌犯車窗，車內19歲周男、23歲侯男見無法再逃，只得乖乖就範，警再依二嫌供稱，循線逮補正轉帳詐騙所得的20歲吳男。

警方當場查扣車內61本人頭帳戶存摺、51張金融提款卡、現金新臺幣8萬5600元、IPhone工作手機5支、存款收據1張等贓證物，警詢後依詐欺罪移送臺中地檢署偵辦。

警方調查了解，三名嫌犯都有當詐騙車手被逮紀錄，卻仍然重操舊業，該集團是以「猜猜我是誰」的方式，詐騙年長者，手法雖舊仍有人受騙，提醒民眾應隨時提醒家中長輩注意，有問題可打165反詐騙專線或打110電話報案，由警方協助處理。

(中時)

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