過年大掃除注意！各縣市垃圾車春節停收時間一覽

國家清潔周環保署長李應元（中）帶頭打掃，各地垃圾清運也加強進行，民眾可把握時間丟垃圾。（資料照／環保署提供）

友善列印
中時

今年國家清潔周從9日起至15日止（農曆除夕），家家戶戶可把握時間打掃環境，各縣市清潔隊也會全力收運垃圾。環保署環管處長袁紹英表示，從16日（大年初一）至18日（初三）全國絕大多數地區將停收垃圾3天，有的縣市19日繼續停收，民眾最好在過年當天就把垃圾全部送出家門，免得堆在家中一起過年。

過年前是垃圾清運高峰，除夕當天各縣市清潔隊都會提早出勤、增加收運班次，新北、台中更是小年夜當天（14日）就開始加班收垃圾。而在16日起全面停收垃圾3天期間，少數偏鄉因調度需要而有例外，如台東縣海端鄉16日有收垃圾，蘭嶼、達仁鄉17日，澎湖縣白沙、西嶼、七美鄉與台東延平鄉則為18日，宜蘭縣宜蘭市從初三（18日）下午即開始收垃圾。

台北、新北、台中、台南、高雄等五都與嘉義縣、基隆、苗栗、金門、馬祖，以及澎湖、花蓮、台東、屏東縣部分鄉鎮，都是16日至18日停收垃圾。此期間台中在16、17日仍會定時定點收運垃圾，台北則有37處限時收受點開放給民眾丟棄垃圾，但須使用專用垃圾袋，大部分還兼收廚餘。

大年初四（19日）仍停收垃圾的有桃園、新竹市、嘉義市與南投、雲林、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新竹縣的部分鄉鎮。相對的，雲林縣麥寮鄉僅大年初一（16日）停收垃圾，清潔隊人員簡直拚了！南投縣集集鎮則維持每周一、三停收的慣例，不受農曆連假影響。

巨大垃圾方面各縣市處理狀況不一，大致配合國家清潔周，在除夕前加強收運，並要求民眾登記預約，宜蘭縣部分鄉鎮還酌收費用，如一車500元。新北市動作最快，已於4日清運完畢，19日才會恢復，這段期間各區清潔隊仍可視勤務狀況調整。首善之區台北市則是除夕至初五（20日）停收大件垃圾。

此外，農曆連假期間街道清潔工作及公共場所、風景區定點垃圾收運，也都會正常進行。

(中時)

過年小確幸!汽、柴油明調降0.6元… 香港九巴嚴重車禍震驚國際 確認…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。