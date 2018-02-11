過年大掃除注意！各縣市垃圾車春節停收時間一覽

2018年02月11日 13:19 中時 廖德修

今年國家清潔周從9日起至15日止（農曆除夕），家家戶戶可把握時間打掃環境，各縣市清潔隊也會全力收運垃圾。環保署環管處長袁紹英表示，從16日（大年初一）至18日（初三）全國絕大多數地區將停收垃圾3天，有的縣市19日繼續停收，民眾最好在過年當天就把垃圾全部送出家門，免得堆在家中一起過年。

過年前是垃圾清運高峰，除夕當天各縣市清潔隊都會提早出勤、增加收運班次，新北、台中更是小年夜當天（14日）就開始加班收垃圾。而在16日起全面停收垃圾3天期間，少數偏鄉因調度需要而有例外，如台東縣海端鄉16日有收垃圾，蘭嶼、達仁鄉17日，澎湖縣白沙、西嶼、七美鄉與台東延平鄉則為18日，宜蘭縣宜蘭市從初三（18日）下午即開始收垃圾。

台北、新北、台中、台南、高雄等五都與嘉義縣、基隆、苗栗、金門、馬祖，以及澎湖、花蓮、台東、屏東縣部分鄉鎮，都是16日至18日停收垃圾。此期間台中在16、17日仍會定時定點收運垃圾，台北則有37處限時收受點開放給民眾丟棄垃圾，但須使用專用垃圾袋，大部分還兼收廚餘。

大年初四（19日）仍停收垃圾的有桃園、新竹市、嘉義市與南投、雲林、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新竹縣的部分鄉鎮。相對的，雲林縣麥寮鄉僅大年初一（16日）停收垃圾，清潔隊人員簡直拚了！南投縣集集鎮則維持每周一、三停收的慣例，不受農曆連假影響。

巨大垃圾方面各縣市處理狀況不一，大致配合國家清潔周，在除夕前加強收運，並要求民眾登記預約，宜蘭縣部分鄉鎮還酌收費用，如一車500元。新北市動作最快，已於4日清運完畢，19日才會恢復，這段期間各區清潔隊仍可視勤務狀況調整。首善之區台北市則是除夕至初五（20日）停收大件垃圾。

此外，農曆連假期間街道清潔工作及公共場所、風景區定點垃圾收運，也都會正常進行。

(中時)