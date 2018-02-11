男星傷到坐輪椅 飯店插座爆炸燻黑房嚇哭

2018年02月11日 13:21 中時電子報 吳品瑤

歌唱比賽出身、以一曲〈勾手指尾〉大開知名度的香港男星鍾一憲，除了歌手身分外，近來多了演員身分，赴中國大陸接拍新作品《卡牌大師》，然星運上升的他，生活中卻大走霉運，拍攝過程狀況連連，人竟然受傷到要坐輪椅代步，而衰的不只如此。

鍾一憲昨(2/10)在微博發文，宣布新戲殺青，鬆了一大口氣，因為拍攝過程實在發生太多意外，透露這幾周拍戲，遇上中國大陸武漢地區這幾年來最大的雪，讓眾人「每天開工凍成一坨屎一樣」，而眼見殺青在即，他竟然在結束前幾天拍打戲傷了腰，嚴重到「走不了路、站不起來」，凌晨直接送醫，但敬業的鍾一憲卻是滿心擔心影響劇組進度，怕大家來不及回家過年，所幸最後趕在時間內完成拍攝。

沒想到鍾一憲的歹運還沒完，結束工作後準備離開下榻飯店，竟然遇上房間床頭插座突然爆炸的意外，「整個房都被煙熏黑了，嚇到我們眼淚都掉出來了」，讓他不禁自嘲：「真是驚喜...真的是一個非常特別的experience」，而其實他這段日子受了頗嚴重的傷，人生第一次因傷坐輪椅代步，身體痛苦的時候他想的卻是家人，怕說了這些事，家人會擔心，撐到過年前才把事情都公諸於世，笑呼：「戲都拍完了，就沒什麼怕了哈哈哈哈，我媽看到這條朋友圈應該會罵死我」，而新的一年他要求不多，就是趁年假休息好好養傷，希望大家都能身體健康。

(中時電子報)