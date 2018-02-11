男星傷到坐輪椅 飯店插座爆炸燻黑房嚇哭

港星鍾一憲禍不單行，先是拍戲受傷坐輪椅，戲殺青後臨走前遇上房間插頭爆炸意外，坦言嚇哭。(翻攝自鍾一憲微博)

友善列印
中時電子報

歌唱比賽出身、以一曲〈勾手指尾〉大開知名度的香港男星鍾一憲，除了歌手身分外，近來多了演員身分，赴中國大陸接拍新作品《卡牌大師》，然星運上升的他，生活中卻大走霉運，拍攝過程狀況連連，人竟然受傷到要坐輪椅代步，而衰的不只如此。

鍾一憲昨(2/10)在微博發文，宣布新戲殺青，鬆了一大口氣，因為拍攝過程實在發生太多意外，透露這幾周拍戲，遇上中國大陸武漢地區這幾年來最大的雪，讓眾人「每天開工凍成一坨屎一樣」，而眼見殺青在即，他竟然在結束前幾天拍打戲傷了腰，嚴重到「走不了路、站不起來」，凌晨直接送醫，但敬業的鍾一憲卻是滿心擔心影響劇組進度，怕大家來不及回家過年，所幸最後趕在時間內完成拍攝。

沒想到鍾一憲的歹運還沒完，結束工作後準備離開下榻飯店，竟然遇上房間床頭插座突然爆炸的意外，「整個房都被煙熏黑了，嚇到我們眼淚都掉出來了」，讓他不禁自嘲：「真是驚喜...真的是一個非常特別的experience」，而其實他這段日子受了頗嚴重的傷，人生第一次因傷坐輪椅代步，身體痛苦的時候他想的卻是家人，怕說了這些事，家人會擔心，撐到過年前才把事情都公諸於世，笑呼：「戲都拍完了，就沒什麼怕了哈哈哈哈，我媽看到這條朋友圈應該會罵死我」，而新的一年他要求不多，就是趁年假休息好好養傷，希望大家都能身體健康。

(中時電子報)

獨家／恭喜黃雨欣二胎平安卸貨 … 17年沒錄歌 「早安」元老石黑彩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。