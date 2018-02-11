彩繪燈籠綿延500公尺 台南普濟殿燈會成熱門打卡點

2018年02月11日 13:23 中時 程炳璋

普濟燈會有大型狗作為主燈。（程炳璋攝）

彩繪燈籠綿延500公尺，佈滿國華街夜空。（程炳璋攝）

台南市中西區普濟殿10日晚間封街點燈，1200盞花燈從廟埕掛到廟外社區街道，點亮周遭一整片夜空，絢爛的燈海立刻成為府城拍照打卡新景點，儀式當晚街道即湧入超過200人，今年逢狗年，廟方設有大型狗主題燈區，燈會即日起至3月11日止。

普濟殿原名普濟寺，曾是明朝皇帝寧靖王思念大陸故鄉地點，改冊封為普濟殿，也是台灣最早的王爺廟。今年適逢廟方接受皇帝冊封廟名350周年，有一連串的紀念活動。

普濟燈節連辦6年，每年都在春節期間掛燈，滿天燈海打響名氣，成為府城觀光新亮點。但高昂的電費也讓廟方吃不消，一度傳出停辦，在網友發起連署下，廟方決定今年再續辦1年。

今年由小學至大學的學生，以及社區民眾自由報名參加彩繪比賽，共懸掛1200盞各式彩繪燈籠，從廟埕一路掛到社區街道，長達500公尺的國華街、郡緯街形成一片燈海，夜晚點燈後相當美麗，成為府城拍照打卡熱門景點。

今年的普濟燈會即日起展出至3月11日，寺廟今年準備年畫拓印、5人1隊的周遭老街導覽，還有打卡送美食地圖3項活動，提供現場民眾參加，其中拓印有可愛旺犬，讓民眾索取。

(中時)