17年沒錄歌 「早安」元老石黑彩唱到發抖

石黑彩凍齡有方，和20年前相比幾乎沒什麼改變。（取材自官方YouTube)

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時報周刊
溫博鈞
石黑彩(右）與現任成員生田衣梨奈搞笑演出「成員不和」。（取材自LINE LIVE)

藝人石黑彩是女團「早安少女組。」的第一代成員，獨特的歌聲與亮麗的外型受到注目，卻在2000年於早安邁向黃金期時退團，帶給不少粉絲遺憾。

石黑彩說：「對我來說，我的心情其實沒有改變很多，當年的記憶還很清晰，就像昨天的事情一樣。」她回憶20年前選秀節目指示5天內賣完5萬張單曲〈愛的種子〉最後一天：「大家聚在房間裡互相說要加油，經歷過那些才走到現在，想到真的是...」說到一半她說：「糟糕我要哭出來了！」

重唱〈愛的種子〉，她說：「我已經17年沒站在錄音室麥克風前了，以前從沒在錄音時緊張過，但這次錄音時一被說『那石黑妳就來唱一次看看吧』時，第一次唱的時候聲音根本在發抖，還冒冷汗，心跳大概有150左右，真的很糗！我很驚訝自己會這樣。」

她還自爆：「以前錄音的時候啊，你知道我都在想什麼嗎？我都想著自己是世界上最會唱歌的人耶！好丟臉！以前那麼有自信，經過了17年竟然變得這麼緊張！」

提到現任成員，她說：「現在的成員跟我們初期相比，舞蹈的等級和專業意識真的非常高，而且一個舞步都不能錯。」她又自爆：「我以前常常跳錯！」最近她在影片中與現任成員互動，甚至開玩笑地假裝被欺負，十分逗趣。

問她「何謂早安少女組。？」石黑彩說：「是我的青春時代。也是個修行的地方，到了現在更覺得，是個超棒的所在。」

(時報周刊)

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