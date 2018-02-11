基市特搜隊最後一批撤離 林右昌：感謝台灣英雄

基隆市消防局共派出33名特搜隊員參與6日發生的花蓮地震救災任務。（李其樺攝）

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基隆市長林右昌（中）今（11）日中午親自迎接返回基隆市的搜救隊員，給予參與救援任務的搜救隊高度肯定，「不只是花蓮的英雄，也是台灣的英雄！」
林右昌（右）與自願銷假參與救災任務的特搜隊小隊長周民強合照，給予慰問。（李其樺攝）
基市特搜隊最後一批撤離 林右昌：感謝台灣英雄。(李其樺攝)

花蓮震災第6天，今（11）日上午花蓮縣府宣布停止搜救任務，基隆市消防局特搜隊為最後一批撤出的支援救災隊伍，今天中午搜救隊返抵基隆市，基隆市長林右昌親自迎接，並頒發慰問金，對於參與救援任務的搜救隊給予高度肯定，「不只是花蓮的英雄，也是台灣的英雄！」

林右昌表示，這次花蓮地震發生後，基隆市消防局馬上整裝待發，隨時可以開赴救援，震災任務結束後，基隆市特搜隊也是前來支援救援的各縣市搜救隊伍中最晚撤出的一批；他代表所有的基隆市民向所有的特搜隊員致意，也稱讚搜救隊員「不只是花蓮的英雄，更是我們台灣的英雄，也是我們基隆市的英雄！」

基隆市消防局長陳龍輝表示，2月7日基隆市就派出第一梯次17人搜救隊救災，9日派出第二梯次16人前往救災，連續工作66小時都沒有休息，直到11日上午8點花蓮縣府宣布搜救工作暫時告一段落，基隆市搜救隊是最後一支撤出的隊伍，還有隊員自願銷假參與救災，對於參與搜救的33名特搜隊員付出辛勞給予感謝。

(中時)

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