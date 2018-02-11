移民署長偕同印尼駐台代表 赴北車拜年關懷移工

2018年02月11日 14:23 中時 謝明俊

近來寒流來襲，楊家駿和羅伯特分送保暖衣給印尼移工。〔移民署提供〕

年節將近，移民署長楊家駿11日上午偕同印尼駐台代表處代表羅伯特，到台北火車站大廳，提早向來台工作的印尼移工拜早年，並發送保暖衣給移工們，感受台灣人情味的溫暖！

楊家駿表示，台灣最近受到寒流及地震侵害，希望移工們能保重身體，安心在台工作，他了解有些移工逃離原來工作後，遭到人蛇集團欺侮，不但拿不到工錢，還可能變成人口販運的被害人，如果這些失聯移工想儘快回到母國，只要向移民署專勤隊自首到案，移民署會讓他們儘早回國，如果不慎被人蛇集團控制，更要向移民署求援，移民署會提供完整的法律程序保障。

楊家駿11日上午是和印尼駐台代表羅伯特，一同前往台北火車站向印尼移工拜早年，羅伯特表示，他很高興能向印尼同胞致上他的祝福，他感受到移民署對印尼移工的重視，並向楊家駿介紹回教拜拜的文化，他希望在台灣的雇主能體諒回教徒一天要朝拜5次，以及不能吃豬肉的戒律。

羅伯特指出，他有聽說移民署長楊家駿為了表達對穆斯林朋友的友善，要求移民署各服務站、專勤隊的廁所，要特別設置沖洗器，他對此非常肯定，也藉此機會向台灣朋友祝賀新年恭禧！

楊家駿也順道參觀了台北車站的穆斯林祈禱室，表示關懷要能化成實際行動，希望社會大眾，特別是雇主，對移工多一點關懷，體諒移工們在異地打工的辛苦，與離鄉背景的鄉愁，期許移工能把台灣當成自己的家，也期許移民署能當移工的守護達人。

(中時)