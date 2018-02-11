韓媒轉播冬奧正名「台灣」 黃安酸：台灣人爽射了嗎？

南韓轉播冬奧，在字幕部分為「台灣」正名，引發黃安不滿酸言嗆聲。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

2018年體壇盛事南韓平昌冬季奧運，在前天(2/9)盛大舉辦開幕式，各國健兒在自家國旗的引領下入場，包含了台灣的選手群，當然也不意外的，我方團隊照慣例以「中華台北」(Chinese Taipei)名稱入場，然南韓電視台賺播時卻出現亮點，直接為我方「正名」，在字幕處用韓文寫著「타이완(Ta-i-wan)」，畫面隨即被截圖並在網路上瘋傳，美國研究南韓文化的博士班候選人湯普森(Patrick Thomsen)也分享討論此事，而在台灣人為此事感到欣喜之際，黃安卻開噴，直呼「這樣，台灣人就爽射了嗎？ 」。

關於南韓冬奧轉播單選擇字幕部分不寫「中華台北」，而是直接正名「台灣」，黃安今天早上怒po微博，直呼：「可不可以不要再搞這些有的沒有的小把戲啊？ ！」，而對於台人為此感到振奮高興的狀況，黃安則嗆聲：「台灣人可不可以不要這麼沒出息、小確幸？這樣又能證明什麼？」。

黃安要台灣人要不認同「九二共識、一個中國」，往統一的方向走，不然就是準備搞獨立幹一仗，並「幻想美國、日本回來救台灣」，認為拖了69年的問題勢必要解決，「那個不統不獨的，還打算怎麼繼續騙？」，更酸將中華台北寫成台灣，「台灣人就爽射了嗎？」，而批評部分台灣人心態的同時，黃安日前已宣布回台過年，並挑釁地說：「回台爽用健保喲！」。

(中時電子報)

17年沒錄歌 「早安」元老石黑彩… 最美港姐被酸腿粗後..被貓抓傷嘆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。