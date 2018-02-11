韓媒轉播冬奧正名「台灣」 黃安酸：台灣人爽射了嗎？

2018年02月11日 14:12 中時電子報 吳品瑤

2018年體壇盛事南韓平昌冬季奧運，在前天(2/9)盛大舉辦開幕式，各國健兒在自家國旗的引領下入場，包含了台灣的選手群，當然也不意外的，我方團隊照慣例以「中華台北」(Chinese Taipei)名稱入場，然南韓電視台賺播時卻出現亮點，直接為我方「正名」，在字幕處用韓文寫著「타이완(Ta-i-wan)」，畫面隨即被截圖並在網路上瘋傳，美國研究南韓文化的博士班候選人湯普森(Patrick Thomsen)也分享討論此事，而在台灣人為此事感到欣喜之際，黃安卻開噴，直呼「這樣，台灣人就爽射了嗎？ 」。

關於南韓冬奧轉播單選擇字幕部分不寫「中華台北」，而是直接正名「台灣」，黃安今天早上怒po微博，直呼：「可不可以不要再搞這些有的沒有的小把戲啊？ ！」，而對於台人為此感到振奮高興的狀況，黃安則嗆聲：「台灣人可不可以不要這麼沒出息、小確幸？這樣又能證明什麼？」。

黃安要台灣人要不認同「九二共識、一個中國」，往統一的方向走，不然就是準備搞獨立幹一仗，並「幻想美國、日本回來救台灣」，認為拖了69年的問題勢必要解決，「那個不統不獨的，還打算怎麼繼續騙？」，更酸將中華台北寫成台灣，「台灣人就爽射了嗎？」，而批評部分台灣人心態的同時，黃安日前已宣布回台過年，並挑釁地說：「回台爽用健保喲！」。

(中時電子報)